◇プロ野球 セ・リーグ 西武8-0ヤクルト(28日、神宮球場)

ヤクルトは西武の先発・武内夏暉投手から得点を奪えない一方、初回にカナリオ選手に先頭打者弾。9回に再びカナリオ選手に走者一掃の2ベースヒットを放たれ得点を許し、さらに鈴木叶選手の悪送球などで0-8で完封負けとなりました。

試合後、池山隆寛監督は先発の小川泰弘投手について「(ボールカウント)3ｰ2から1番打者に一発くらったが、入りから大胆さがなかったように思いました。走られちゃったり投球モーションのテンポだったりはちょっとバッテリー間で取れなかったのかと思う」とコメント。

打線に関しても「相手もホームランからの点数なので一発出ないと流れが作れない。ランナーは出すがつながりに欠ける」と苦言。「(西武の)武内(夏暉)投手のまっすぐは速いですし、なかなかファウルで結果が出なかった。シンカーっていう武器もあるし、今日はスライダー、カーブでもうまくタイミングを外されたと思う。打席の中でどう感じたかわからないが、映像見る限りは同じような投球だったと思う」と話します。

交流戦の次戦は楽天の本拠地で戦うためDH制が導入されます。「遠征はDHなので守りと攻撃とまたしっかりと準備していきたい」と気持ちを切り替えました。