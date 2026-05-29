MEGUMI、長男の留学に涙を流す
タレントで俳優のMEGUMIが、30日放送のTBS系トーク番組『A-Studio＋』（後11：00）にゲスト出演する。近年はプロデューサーとしても活躍の場を広げるMEGUMIが、自身の信念や仕事への向き合い方、家族への思いを語る。
【写真】意外な一面を明かしたMEGUMI
番組では、「思い立ったら即行動」「一度決めたことはやり遂げる」というMEGUMIの信念に迫る。MEGUMIは、その原動力について“ヤンキー魂”にあると説明。芸能活動だけでなく、プロデュース業へ進出した理由や、仕事に対する覚悟を明かしていく。
笑福亭鶴瓶とKis-My-Ft2の藤ヶ谷太輔は、MEGUMIを見出した元事務所社長・野田義治氏を取材。初対面時のエピソードや、事務所を離れた現在も続く関係性についてトークを展開する。
さらに藤ヶ谷は、MEGUMIと親交の深いヘアメイク担当者にも取材。ヨーロッパで1日3か国を巡る旅行をしたエピソードなどから、仕事でも私生活でもエネルギッシュに行動する素顔が明かされる。また、“強い女性”というイメージを和らげるために、MEGUMIが日頃から意識していることについても語られる。
番組では、MEGUMIがプロデュースを務める映画『FUJIKO』も特集する。同作は6月5日公開予定で、イタリアで開催された「第28回ウディネ・ファーイースト映画祭」で2冠を達成。鶴瓶と藤ヶ谷は木村太一監督にも取材を行い、MEGUMIと木村監督が感情をぶつけ合いながら制作を進めた舞台裏に迫る。
4年にわたる制作期間の苦労や喜び、日本映画史上初となる同映画祭2冠達成の瞬間に流した涙など、作品へ懸ける強い思いや、長男が留学へ旅立つ際に涙を流したというエピソードも明かされる。
【写真】意外な一面を明かしたMEGUMI
番組では、「思い立ったら即行動」「一度決めたことはやり遂げる」というMEGUMIの信念に迫る。MEGUMIは、その原動力について“ヤンキー魂”にあると説明。芸能活動だけでなく、プロデュース業へ進出した理由や、仕事に対する覚悟を明かしていく。
さらに藤ヶ谷は、MEGUMIと親交の深いヘアメイク担当者にも取材。ヨーロッパで1日3か国を巡る旅行をしたエピソードなどから、仕事でも私生活でもエネルギッシュに行動する素顔が明かされる。また、“強い女性”というイメージを和らげるために、MEGUMIが日頃から意識していることについても語られる。
番組では、MEGUMIがプロデュースを務める映画『FUJIKO』も特集する。同作は6月5日公開予定で、イタリアで開催された「第28回ウディネ・ファーイースト映画祭」で2冠を達成。鶴瓶と藤ヶ谷は木村太一監督にも取材を行い、MEGUMIと木村監督が感情をぶつけ合いながら制作を進めた舞台裏に迫る。
4年にわたる制作期間の苦労や喜び、日本映画史上初となる同映画祭2冠達成の瞬間に流した涙など、作品へ懸ける強い思いや、長男が留学へ旅立つ際に涙を流したというエピソードも明かされる。