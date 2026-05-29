「履歴書問題」再燃の高市首相、今度は“公約破り”批判も…支持率下落の裏で進む保守離れ

女性初の宰相として高支持率を維持してきた高市早苗首相に、ここにきて陰りが見え始めている。過去の“履歴書問題”が再燃するなか、「補正予算NO」からの急旋回や「消費税ゼロ化」をめぐる迷走など、“公約とのズレ”に対する批判も噴出。各種世論調査では依然として高水準を保ちながらも、保守層の一部からは「言っていたことと違う」と距離を置く声も上がり始めた。“サナエノミクス”への期待は、なぜ失速しつつあるのか。

【画像】1992年、初出馬した当時の高市氏（写真／共同通信社）

「自分は日本の軍事問題の権威だって、ウソを書いたの」

女性初の宰相という「冠」を手に入れ、昨秋の内閣発足から高水準の支持率を誇ってきた高市氏。だが、ここにきて「３つの壁」にぶつかっている。１つ目は、頼みの綱である内閣支持率の下落傾向だ。

産経新聞とFNN（フジニュースネットワーク）が実施した合同世論調査（５月16、17日）によれば、内閣支持率は前月調査から2.2ポイント下がり、68.0％と２カ月ぶりに７割を下回った。不支持率は1.1ポイント増の26.2％だ。

共同通信の調査では４月調査時から支持率が2.5ポイント減の61.3％となり、不支持率は同0.8ポイント増の26.8％となった。

さらにJX通信社と選挙ドットコムの電話調査（５月16、17日）の結果は厳しい。支持率は前月より1.5ポイント増の57.4%となったものの、政権発足以降の調査で初めて「強く支持する」が３割を下回った。

とはいえ、いまだ支持率が６割という高水準にあるのは変わりない。その背景には「女性初の宰相」「保守派のスター」という要因もあるのだろう。だが、高市氏の履歴書を見ると、手を挙げて喜んでいる場合ではないことがわかる。

「女性自身」電子版は５月16日、高市首相の34年前の“告白”が波紋を広げているとの記事を配信した。

それによれば、作家の適菜収氏は1992年４月発行のファッション誌「CLASSY.」（光文社）に収録された高市氏のインタビュー記事に関連し、首相の“経歴”を問題視しているという。

記事は、高市氏が1987年に渡米し、米民主党下院議員のもとで「米連邦議会立法調査官」として１年半勤務していたと紹介している。

「女性自身」の記事では、当時の高市首相がインタビューにおいて「私を雇ってくれと履歴書とかいろいろ書いたんだけど、私の英語力って大したことなかったから、その頃付き合ってた男がすっごく英語ができる男だったんで、ずいぶん添削してもらった（笑）。だいたい私、自分は日本の軍事問題の権威だって、ウソを書いたの」と回答していたと指摘。

その上で「米連邦議会立法調査官」との肩書きは“存在しない官職”と言われており、不自然であると指摘している。

この点、首相は昨年９月の自民党総裁選で“経歴詐称”を問われたが、「コングレッショナル・フェローであったことは事実でございます」と説明した。

ただ、これについても女性自身の記事では、全国紙政治部記者の解説として「無給のインターン」「実際よりも自分を“大きく見せる”ために、肩書きとして不自然な造語を使った可能性が指摘されています」などと紹介している。

陣営の対立候補「中傷動画」問題

最近は首相だけではなく、その「周辺」も騒がしい。「週刊文春」（2026年５月７日・140日号）は、「昨年秋の自民党総裁選（9月22日告示、10月4日開票）の期間中、高市早苗首相の陣営が、対立候補を中傷する動画を作成してSNSに投稿していたことが取材で分かった」と報じた。

他候補などを中傷する動画を作成し、SNSに投稿していたとする経緯などが書かれており、動画作成に関わったとされた松井健氏は５月18日にYouTube番組「NoBorder News」のライブ配信に登場。

松井氏は動画作成を「行いました」と認めた上で、「首相自体が認識していたかはわからないが、公設秘書とやり取りをして実施した」と明らかにした。

ただ、首相は５月11日の参院決算委員会で「（松井氏とは）私自身も地元の秘書も面識のない方でございます」とし、「週刊誌の記事を信じるか、秘書を信じるかと言われれば、私は秘書を信じます」と説明していた。

松井氏「高市首相の答弁は私の認識と一部違う」

さらに５月13日の参院本会議でも「他の候補者に関するネガティブな情報を発信する、あるいは、そのような動画を作成して発信するといったことも一切行っていないと報告を受けている。LINE、Signal、ショートメッセージのやり取りについても存在を確認できなかったと報告を受けている。私自身が関わっているということは一切ありません」と全面否定した。

ただ、松井氏は「高市首相の答弁は私の認識と一部違う」と主張している。

高市氏の「ウソ」や「盛った」などと報じられた部分は、高支持率を誇る今、そこまで問題にならないのかもしれない。だが、宰相にも上り詰めるに至った昨年の自民党総裁選や２月の総選挙で首相が国民に約束した中身が「盛った」「ウソ」となれば、話はまったく別だ。

高市首相は５月18日、「リスクの最小化の観点から万全の備えをとるべく、補正予算案の編成を含め、資金面の手当てを検討するよう連休前には事務方に、先週には財務大臣に指示しました」と表明した。

具体的には、７～９月の電気・ガス料金が前年同時期を下回るよう支援し、ガソリン価格を170円程度に抑制する補助金も継続させる方向という。

「補正予算NO」を公約したのに…すでに補正予算案編成を指示

止まらない物価上昇や中東情勢の悪化をにらめば、国民生活を下支えする経済対策を早期に講じるべきとの声は根強い。

実際、先に触れたFNNの世論調査を見ると、物価高に対する高市政権の取り組みに「不満がある」「どちらかと言えば不満がある」は合わせて58.7％に上り、ネガティブな反応を見せている。

にもかかわらず、直近まで首相は補正予算案の編成には否定的で、ここにきて急旋回したことになる。

それもそのはず、首相は「補正予算NO」を公約してきた。首相の意向を強く反映した自民党の衆院選公約（２月）は「補正予算を前提とした予算編成と決別し、経済成長による税収増なども勘案しながら、必要な予算は当初予算で措置します」と掲げていた。

２月の施政方針演説でも「毎年補正予算が組まれることを前提とした予算編成と決別する」と宣言したが、当初予算が成立してから約１カ月で早くも補正予算案の編成を指示する始末となっている。

実は、この点は「責任ある積極財政」を掲げる高市政権にとって大きな意味を持つ。

来年度、首相が描く官民投資の促進策を加えれば、予算はさらに膨張

４月7日に成立した2026年度当初予算は、一般会計の歳出総額が過去最大の122兆3092億円に上り、国債利払いや償還に充てる国債費は31兆2758億円と初めて30兆円を上回った。さらに来年度は首相が描く官民投資の促進策を加えれば、予算が膨張する見込みだ。

ここに補正予算が上積みされていけば、当然ながら「国の借金」は増えていく。財政膨張は長期金利の上昇にもつながり、さらに利払い費などが積み重なる悪循環を招きかねない。

５月18日には新発10年国債利回り（長期金利）が2.800％と1996年10月以来29年半ぶりの高水準をつけた。長期金利上昇は、住宅ローン金利の上昇を招くだけではなく、企業の経営にも影響を与える。日銀が保有している国債の含み損も巨大になるだろう。

円安進行も気がかりだ。４月29日にはニューヨーク外国為替市場で円相場が下落し、一時1ドル＝160円台半ばをつけた。政府・日銀は円安是正のための為替介入に踏み切ったが、円安が進行すれば輸入物価が上昇し、国民生活を脅かす。

実現性が怪しくなってきた「悲願」の飲食料品の消費税ゼロ化

首相が「悲願」とまで語った飲食料品の消費税ゼロ化も実現性は怪しい。

首相率いる自民党は２月の衆院選で「飲食料品は、2年間に限り消費税の対象としないことについて、今後『国民会議』において、財源やスケジュールの在り方など、実現に向けた検討を加速します」と公約した。

だが、政府・与党内ではレジシステム改修に時間を要するとして消費税率を「１％」とする案が浮上しているという。「悲願」になるまでの間、この国の最高権力者はシステムを確認すらしていなかったのかと疑いたくもなる。

先のFNNによる世論調査結果を見るまでもなく、原油価格が高止まりする中で物価上昇に苦しむ国民の声は切実だ。

首相は、飲食料品の消費税ゼロ化について今夏までに意見集約し、秋の臨時国会に関連法案を提出したいとしていたが、本当に実現するのかは不明瞭と言える。

首相は自身の強固な支持層とされる保守派などに向け、それまでも威勢の良い言葉を並べてきた。靖国神社参拝や「竹島の日」式典への閣僚出席などをめぐる“約束”は代表的なものだろう。

政治家にとって言葉や公約は「命」のはずが…

だが、首相に就任すると参拝を断念し、式典への閣僚派遣も「堂々と大臣が出ていったらいいじゃないですか」と語っていたにもかかわらず見送っている。

長年の悲願だと言っていた「国旗損壊罪」の制定も先行きは見通せない。

本来、政治家にとって言葉や公約は「命」であるはずだ。首相が語ったものであれば、なおさら重要視される。だが、高市政権が半年間で遺した「実績」はどれほどあるだろうか。

これまでの言動や公約を守るために実現へ向けて動いているのかもしれないが、首相就任前に発していた言葉と比べると、どれも中途半端な感じは否めない。過去の発言との整合性は厳しく問われるべきだろう。

各種世論調査で支持率が下落傾向にあるのは、国民に「サナエノミクスって何だったの？」などという失望が生じてきたからではないか。保守層の一部にも「言っていたことと、やっていることが違う」と距離を置く人たちがみられる。

高市首相の「履歴書」は、今後の展開を不安視させる要因とも言える。永田町においては、理想と現実を調整するのが宰相の最大の役割ともされるが、首相の過去と今の整合性をスルーしていけば、その責任は国民が負うことになるだろう。

文／竹橋大吉