晴れて気温上昇 関東から西で真夏日に 週末は真夏日地点続出へ 台風6号は週明けに沖縄・奄美接近へ
きょうは日本海側の天気も回復に向かい、日中は晴れる所が多くなりそうです。日差しとともに気温が上がり、関東から西で30℃以上の真夏日になる所が多いでしょう。暑さ対策を心がけてください。週明けにかけて暑さが続き、来週は本州付近も台風6号の影響を受けるおそれがあります。
【日中は広い範囲で晴れ】
朝のうちは北陸や北日本で雨の降る所もありますが、日中は回復に向かい、広い範囲で晴れるでしょう。ただ、北海道は夜にかけて雨の降る所がある見込みです。午後は関東南部や静岡県を中心に、にわか雨の可能性があります。
【関東から西で真夏日】
日差しとともに気温がグッと上がっていき、関東から西はきのうより高く、30℃以上の真夏日になる所が多いでしょう。空気はカラッとしますが、日なたは暑さが厳しくなってきます。できるだけ日陰を選び、冷房を使うなどして熱中症に注意してください。
北陸や北日本は、きのうより大幅に低い所もあり、札幌で17℃など、風がひんやりと感じられそうです。
きょうの各地の予想最高気温です。
札幌 :17℃ 釧路:19℃
青森 :19℃ 盛岡:19℃
仙台 :25℃ 新潟:24℃
長野 :25℃ 金沢:23℃
名古屋:29℃ 東京:31℃
大阪 :28℃ 岡山:31℃
広島 :31℃ 松江:25℃
高知 :32℃ 福岡:26℃
鹿児島:30℃ 那覇:28℃
【週末は各地で暑く 台風6号にも注意】
月曜日にかけては広い範囲で晴れて、西日本や東日本では真夏日の続く所もありそうです。あすは仙台も31℃まで上がるでしょう。
台風6号は発達しながら北上し、1日から2日にかけて沖縄や奄美に接近し、荒れた天気となりそうです。そのあとは進路を東よりに変えて、来週の中ごろにかけて本州にも影響が出るおそれがあります。最新の情報をご確認ください。