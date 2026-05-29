きょうは日本海側の天気も回復に向かい、日中は晴れる所が多くなりそうです。日差しとともに気温が上がり、関東から西で30℃以上の真夏日になる所が多いでしょう。暑さ対策を心がけてください。週明けにかけて暑さが続き、来週は本州付近も台風6号の影響を受けるおそれがあります。

【日中は広い範囲で晴れ】

朝のうちは北陸や北日本で雨の降る所もありますが、日中は回復に向かい、広い範囲で晴れるでしょう。ただ、北海道は夜にかけて雨の降る所がある見込みです。午後は関東南部や静岡県を中心に、にわか雨の可能性があります。

【関東から西で真夏日】

日差しとともに気温がグッと上がっていき、関東から西はきのうより高く、30℃以上の真夏日になる所が多いでしょう。空気はカラッとしますが、日なたは暑さが厳しくなってきます。できるだけ日陰を選び、冷房を使うなどして熱中症に注意してください。

北陸や北日本は、きのうより大幅に低い所もあり、札幌で17℃など、風がひんやりと感じられそうです。

きょうの各地の予想最高気温です。

札幌 :17℃ 釧路:19℃

青森 :19℃ 盛岡:19℃

仙台 :25℃ 新潟:24℃

長野 :25℃ 金沢:23℃

名古屋:29℃ 東京:31℃

大阪 :28℃ 岡山:31℃

広島 :31℃ 松江:25℃

高知 :32℃ 福岡:26℃

鹿児島:30℃ 那覇:28℃

【週末は各地で暑く 台風6号にも注意】

月曜日にかけては広い範囲で晴れて、西日本や東日本では真夏日の続く所もありそうです。あすは仙台も31℃まで上がるでしょう。

台風6号は発達しながら北上し、1日から2日にかけて沖縄や奄美に接近し、荒れた天気となりそうです。そのあとは進路を東よりに変えて、来週の中ごろにかけて本州にも影響が出るおそれがあります。最新の情報をご確認ください。