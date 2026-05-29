天木じゅんグラビア卒業へ。『FLASH』で見せた親友・永尾まりやにしか撮れない“柔らかい素顔”

グラビアクイーン沢口愛華の表紙＆巻頭10P！初写真集発売・天野ちよ、天木じゅん、百田彩夏、愛染のえる、星野琴、僕が見たかった青空・八木仁愛掲載の『FLASH』は5月26日(火)発売

天木じゅんが『FLASH』で親友撮影の卒業グラビアを披露

「ミニマムグラマー」なプロポーションでグラビア界のトップを走り続けてきた天木じゅん。この夏でのグラビア卒業を表明した彼女が『FLASH』に登場した。

誌面では、親友の永尾まりやがカメラマンを務めたグラビアを披露している。深い信頼関係があるからこそ引き出せた、柔らかく自然な表情を捉えた写真の数々は必見だ。

【プロフィール】

天木じゅん（あまき・じゅん）

30歳 1995年10月16日生まれ 兵庫県出身 T149・B95 W59 H93

2012年活動開始。2014年グラビアアイドルに初挑戦し、以後トップグラドルとして活躍。俳優、タレントとしても活動しながら2026年3月にグラビアアイドルとしての活動を卒業することを発表。

そのほか最新情報は、公式X（@jun_amaki）、公式Instagram（@ jun.amaki）にて

【クレジット】

天木じゅん(C)光文社/週刊FLASH 写真◎永尾まりや(八木茉莉)