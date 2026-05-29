トップは自然に止まる所で止まる！無理して上げなくていい理由とは！？

トップは自然に止まるところで止まる！！

テークバックからトップまでの動きをもう一度おさらいしましょう。テークバックの始動では、右ヒジを少し引く(または左胸鎖関節を支点にして、左肩を斜め下方に押し下げるまたは右肩を引き上げるでも可)と、クラブヘッドは時計の文字盤でいう8時のあたりまで上がります。そうすると今度はヘッドの質量による慣性力が働いて、ヘッドはなおも斜め上方に引き上げられます。ここまでがアウターシェルの動きで、これが限界に達すると、次に背骨が右にねじれ始めます。

背骨がねじれるのは 度が限界なので、そこまでねじれきると、背骨に続いて今度は骨盤が右に回り始めます。ただし、骨盤は約 度しか右に向きません。なぜなら、骨盤を前傾させたときの股関節の可動域が、だいたい30度前後だからです。つまり、可動域の限界に達したところで、自然とストップがかかる。ストップがかかったところがトップというわけです。肩甲骨と背骨と股関節という3つのストッパーで、トップは自然に止まるところで止まります。だから、決してオーバースウィングにはなりません。

また、Sスウィングのトップでは、右ヒジが体の横へ外れた形で収まります。一般には、よくトップで「右脇を締めろ」とか、トップで「右ヒジは地面を指す」と言われていますが、そういうトップでは、飛距離は出ないのです。ピッチャーが球を投げるために右腕を大きくテークバックしたときの、ヒジの位置を思い浮かべてください。右ヒジは脇から離れて体の横にありますね。このとき、右の胸は大きく開かれ、大胸筋という大きな筋肉が引き伸ばされます。この伸長した右胸筋をダウンスウィングで収縮させることで、自然にスピードが上がります。筋肉というのは、収縮するときにしか力を発揮しないことは、皆さん、ご存知の通りです。

逆に言えば、右脇を締めたトップでは胸の筋肉が使えず、右上腕の小さな筋肉しか動員できないため、当然、球を遠くに飛ばすためのパワーは生まれず、ヘッドスピー ド不足となって、飛距離は望めません。ちなみにトップでは、左腕は伸ばしません。少したわんだ状態になるようにしましょう。突っ張るように伸ばしてはいけません。コースに出ると、さまざまな傾斜やライがあります。そういったものに対処するために左ヒジが少し曲がっていると、インパクトで微妙に伸縮させる調整機能を持たせることができるのです。

ゴルファーの中には、スウィングアークは大きく取り、トップは深く、大きく、高い位置まで持って行くほうが飛ぶと思っている人がいますが、トップが大きくなったり、深くなったりしてオーバースウィングになるのは、ストッパーのどこかが緩んでいるだけのことです。トップは、決して「深く」「大きく」「高く」なくて結構。具体的なトップの位置は、 左上腕は時計盤の9時くらい、左前腕は10時くらいで十分です

【出典】『誰でもできるナイスショットの絶対法則』著者：佐久間馨