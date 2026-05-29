【鈴木萌花】元AMEFURASSHIの歌姫が再始動！初のデジタル写真集で見せたグループ解散後の“現在地”

元AMEFURASSHI・鈴木萌花、リスタートを飾る初デジタル写真集『SHE IS HERE』が5月27日に発売！

【デジタル限定】鈴木萌花写真集「SHE IS HERE」表紙 © 藤本和典／集英社

元「AMEFURASSHI」の鈴木萌花が、5月27日に初のデジタル写真集『SHE IS HERE』を発売した。

鈴木萌花 © 藤本和典／集英社

2026年3月に13年間のグループアイドル活動に終止符を打ち、ソロタレントとして歩み始めた彼女。本作は自身も「ずっと挑戦してみたかった」と語り、構想段階から参加した意欲作だ。

鈴木萌花 © 藤本和典／集英社

「リスタート」と「彼女感」をテーマに、ステージ上のクールな姿とは異なる愛らしい素顔や、特技のギター弾き語りシーンなどを収録。なお、グラジャパ！限定仕様には、彼女の現在地を映し出すドキュメンタリームービーも収められている。

鈴木萌花 © 藤本和典／集英社

【プロフィール】

鈴木萌花（すずき・もえか）

生年月日 2002年2月5日

出身地 東京都

身長 155cm

趣味＝YouTube＆音楽鑑賞、ナンプレ

特技＝アコギ弾き語り



2013年よりスターダストプロモーションに所属。

「3B junior」「マジェスティックセブン」のメンバーとしての活動後、2018年に「AMEFURASSHI」のメンバーとして活動開始。2026年、グループの解散後、ソロタレントとして活動を行なう。

「AMEFURASSHI」活動時には「浪江女子発組合」のメンバーとしても活動。



弾き語り用TikTok【@moeka_afs】

（記載の情報は2026年5月時点のものです）



・Instagram【amefurasshi_moeka_official_】

・TikTok【@suzuki_moeka_official】

・X【@amefura_moeka】