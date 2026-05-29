【鈴木萌花】元AMEFURASSHIの歌姫が再始動！初のデジタル写真集で見せたグループ解散後の“現在地”
元AMEFURASSHI・鈴木萌花、リスタートを飾る初デジタル写真集『SHE IS HERE』が5月27日に発売！
元「AMEFURASSHI」の鈴木萌花が、5月27日に初のデジタル写真集『SHE IS HERE』を発売した。
2026年3月に13年間のグループアイドル活動に終止符を打ち、ソロタレントとして歩み始めた彼女。本作は自身も「ずっと挑戦してみたかった」と語り、構想段階から参加した意欲作だ。
「リスタート」と「彼女感」をテーマに、ステージ上のクールな姿とは異なる愛らしい素顔や、特技のギター弾き語りシーンなどを収録。なお、グラジャパ！限定仕様には、彼女の現在地を映し出すドキュメンタリームービーも収められている。
【プロフィール】
鈴木萌花（すずき・もえか）
生年月日 2002年2月5日
出身地 東京都
身長 155cm
趣味＝YouTube＆音楽鑑賞、ナンプレ
特技＝アコギ弾き語り
2013年よりスターダストプロモーションに所属。
「3B junior」「マジェスティックセブン」のメンバーとしての活動後、2018年に「AMEFURASSHI」のメンバーとして活動開始。2026年、グループの解散後、ソロタレントとして活動を行なう。
「AMEFURASSHI」活動時には「浪江女子発組合」のメンバーとしても活動。
弾き語り用TikTok【@moeka_afs】
（記載の情報は2026年5月時点のものです）
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