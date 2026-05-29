大雨災害に備えるシリーズ企画「ソナエル」です。5月28日から、気象庁が発表する防災気象情報が改定されました。今回は、河川氾濫の危険度の高まりを知らせる情報についてお伝えします。

■河川事務所の担当者

「レベル5氾濫特別警報という、新たな警報を発令する運用方法に変わりました。」



福岡県直方市で4月、遠賀川の河川事務所が流域自治体を対象に、例年の大雨への備えに加えて、改定される防災気象情報などについて説明しました。

大きく変わったのは、河川の防災情報の名称です。



河川の氾濫の危険度を伝える情報はこれまで、水位の変化が分かる河川の場合、水位が上がるごとに氾濫注意情報、氾濫警戒情報、氾濫危険情報、氾濫発生情報で示されていました。



5月28日からは「河川氾濫」情報として、5段階のレベルで危険度の高まりが示されます。

また、それ以外の河川は、洪水注意報や洪水警報で危険度の高まりを伝えていましたが、5月28日からは、降った雨の量に基づいた「大雨」の情報として5段階のレベルで発表されます。



大幅な改定について、自治体の担当者は対応に苦慮しています。



■嘉麻市の担当者

「いろいろと大きく変わりますので、思うところもありましたが、勉強していって適正な避難指示を出していきたいと思っています。」

■直方市の担当者

「今回の変更点については、市報やホームページで周知を早めに行っていきたいと思っています。」

情報を受け取る側の私たちも、気をつけるべきことがあります。



甚大な被害が想定される大きな川の状況だけに注意を向けがちですが、大きな河川の水位が上がった影響で、中小の河川で氾濫が発生してしまう場合があります。



特に気をつけなければいけないのが「バックウォーター」という現象です。



2023年7月の大雨で、福岡県うきは市や久留米市を流れる巨瀬（こせ）川が氾濫し、3000戸以上が浸水するなど、大きな被害が発生しました。この時に発生したのが「バックウォーター」です。



2023年には、水位が上昇した筑後川の水が逆流するなどして、巨瀬川の水が氾濫しました。



河川氾濫のレベルの上昇は、中小河川の氾濫の危険度が急速に高まっていることを伝える情報とも言えるわけです。



川の水位は、流れ込む海の潮位の変化や、上流のダムの放流などによっても大きく変化する場合があるほか、大雨のピークから時間がたって上昇する場合もあり、警戒が必要です。

今回、名称が変わった「河川氾濫」の対象となる福岡県内の大きな河川は、遠賀川、犬鳴川、彦山川、筑後川、早津江川、広川、矢部川、楠田川、御笠川、山国川です。



これ以外の河川の危険度は、「大雨」の情報で発表されます。



近くの川がどちらに該当するのか、知っておくことが必要です。

河川の危険度の高まりは、気象庁のホームページにある「キキクル」で確認することができます。



また、大きな河川のより詳しい情報は「川の防災情報」のホームページで確認することができます。



周囲の状況によっては、これらの情報を参考に、自らの判断で避難を始めることも選択肢に入れておいてください。

自宅や職場近くの災害の危険性を把握するためには、大雨が降る前に、こちらの「重ねるハザードマップ」で浸水の深さを確認してください。



首より上まで浸水する恐れがあれば、浸水が始まる前に避難することが必要です。事前の備えとして活用してみてください。



※FBS福岡放送めんたいワイド2026年5月28日午後5時すぎ放送