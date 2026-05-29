関西の鉄道会社が運賃の値上げに向けた検討を急いでいる。

物価上昇が急速に進む中で、安全運行や設備の改修に必要な原資を稼ぐためだ。一方、「公共サービス」である鉄道の運賃はむやみな値上げが制限されており、各社は運賃の値上げ以外にも鉄道事業の収益改善策を模索している。（佐藤一輝）

阪急阪神ホールディングス（ＨＤ）は１５日の決算記者会見で、２０３０年度までに傘下の阪急電鉄と阪神電気鉄道で運賃の値上げを実施する方針を示した。阪急大阪梅田駅の改修や車両の新造に伴い、設備投資費がかさむことに対応する。実現すれば、１９９５年９月以来（消費税増税分などを除く）の値上げとなる。

工事費の上昇が続いている状況を踏まえて設備投資を前倒しで進めており、鉄道を含む都市交通事業の今年度の設備投資額は７５５億円と例年の２倍程度に膨らむ見込みだ。門田浩士グループ経営企画室長は「サービスの維持・向上のため、値上げが必要だ」と話す。

ＪＲ西日本も２０３０年度までの中期経営計画に値上げの実現を目指す方針を盛り込んだ。単純な値上げは１９８７年の民営化以降、初となる。近畿日本鉄道と南海電気鉄道は２０２３年、京阪電気鉄道は２５年に値上げに踏み切っている。

鉄道の運賃の値上げには、国土交通省の認可が必要となる。人件費や設備の維持・更新費に、適正な水準のもうけを加算した「総括原価」を超えない範囲かどうかを国が判断する仕組みだ。鉄道会社は申請時に、今後３年間、値上げしなければ大幅な赤字になることを示す収支予測のデータを提示しなければならない。

公共性が高い運賃の行き過ぎた値上げを防ぐためだが、鉄道会社側は一度値上げをすると３年間は事実上、再値上げできず、足元のコスト増を即座に反映するのは難しい。ＪＲ西の倉坂昇治社長は「インフレ局面では簡便に運賃を上げられる仕組みが必要」と訴える。

こうした中、各社は国の認可が不要な範囲で鉄道事業の収益向上に取り組む。

南海電鉄は認可が必要ない特急料金を今年４月から値上げした。大阪・難波と関西空港を結ぶ「ラピート」などの５列車が対象で、ラピートは５２０円（大人）から７００円となった。近鉄も２８年度までに特急料金を引き上げる方針を示している。

有料の座席指定サービスも広がっている。京阪や阪急、ＪＲ西が導入しており、近鉄は６月に、阪神電鉄も来年春に導入する予定だ。京阪の場合、年間１０億円程度の増収効果をもたらしているという。