“令和の天使”那須ほほみ、シックな水着姿を初披露 表紙2種を含む計5カットを解禁【コメント全文】
“令和の天使”として注目を集める俳優・モデルの那須ほほみが、1st写真集『ほほみ』を2026年7月7日に発売することが決定した。あわせて、通常版とイベント限定版の表紙を含む計5点のカットも解禁された。
【別カット】お茶目な表情でフィッティング ナイトマーケットを楽しむ那須ほほみ
那須は女性ファッション誌『Ray』をはじめ各誌でモデルとして活動するほか、「TGC」や「GirlsAward」など大型ファッションイベントにも出演。映画『カラダ探し THE LAST NIGHT』やMBSドラマフィル『彩香ちゃんは弘子先輩に恋してる2nd Stage』など話題作への出演でも存在感を発揮している。
さらに、スターダストプロモーションとバンダイナムコミュージックライブによるオーディション「HAJIMARE Project」から誕生した9人組ガールズグループ「RE-GE」として、6月3日にメジャーデビューを控えるなど、活躍の幅を広げている。
撮影地は、那須が初めて訪れたタイ・プーケット。ビーチやプールで初披露となる大人かわいい水着姿をはじめ、“微笑みの国”に映える自然体の笑顔や、これまで見せたことのない大人びた表情が収められている。ナイトマーケットを楽しむ姿、タイの民族衣装、乗馬シーンなども収録され、まるで一緒に旅をしているかのような臨場感を味わえる1冊に仕上がった。
通常版表紙には、トゥクトゥクに揺られながら火照った頬をのぞかせるヘルシーなカットを採用。イベント限定版は、夕陽に照らされたシックな水着姿で凛とした視線を向ける1枚となっている。
■那須ほほみコメント
この度、1st写真集を発売させていただけることになり、本当にうれしい気持ちでいっぱいです。ずっと応援してくださっている皆さんのおかげで、こうして夢だった写真集を形にすることができました。今回の写真集はタイで撮影を行い、開放的な空気や景色の中で、今まであまり見せてこなかった自然体な姿や、少し大人になった那須ほほみをたくさん詰め込んでいます。撮影を重ねる中で、自分でも新しい一面に出会うことができ、とても特別で大切な時間になりました。普段の活動では見せていない表情もたくさん収められているので、「こんな一面もあるんだ」と感じながら楽しんでいただけたられしいです。ページをめくるたびに、一緒に旅をしているような気持ちになってもらえる、何度でも見返したくなる一冊になってます。是非楽しんでもらえたらうれしいです。
【別カット】お茶目な表情でフィッティング ナイトマーケットを楽しむ那須ほほみ
那須は女性ファッション誌『Ray』をはじめ各誌でモデルとして活動するほか、「TGC」や「GirlsAward」など大型ファッションイベントにも出演。映画『カラダ探し THE LAST NIGHT』やMBSドラマフィル『彩香ちゃんは弘子先輩に恋してる2nd Stage』など話題作への出演でも存在感を発揮している。
撮影地は、那須が初めて訪れたタイ・プーケット。ビーチやプールで初披露となる大人かわいい水着姿をはじめ、“微笑みの国”に映える自然体の笑顔や、これまで見せたことのない大人びた表情が収められている。ナイトマーケットを楽しむ姿、タイの民族衣装、乗馬シーンなども収録され、まるで一緒に旅をしているかのような臨場感を味わえる1冊に仕上がった。
通常版表紙には、トゥクトゥクに揺られながら火照った頬をのぞかせるヘルシーなカットを採用。イベント限定版は、夕陽に照らされたシックな水着姿で凛とした視線を向ける1枚となっている。
■那須ほほみコメント
この度、1st写真集を発売させていただけることになり、本当にうれしい気持ちでいっぱいです。ずっと応援してくださっている皆さんのおかげで、こうして夢だった写真集を形にすることができました。今回の写真集はタイで撮影を行い、開放的な空気や景色の中で、今まであまり見せてこなかった自然体な姿や、少し大人になった那須ほほみをたくさん詰め込んでいます。撮影を重ねる中で、自分でも新しい一面に出会うことができ、とても特別で大切な時間になりました。普段の活動では見せていない表情もたくさん収められているので、「こんな一面もあるんだ」と感じながら楽しんでいただけたられしいです。ページをめくるたびに、一緒に旅をしているような気持ちになってもらえる、何度でも見返したくなる一冊になってます。是非楽しんでもらえたらうれしいです。