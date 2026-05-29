元モーニング娘。’21で歌手の佐藤優樹（27）のスタッフが28日夜、公式Xを更新。過敏性腸症候群再発のため、一部公演を欠席することを発表した。

同Xでは24日の更新で、佐藤が体調不良により大阪での講演を体調不良により欠席するとしていた。

そして28日の更新や公式サイトで「先週末より腹痛の症状があり、改めて病院で診断を行ったところ、以前にも発症した過敏性腸症候群が再発したとの診断を受けました。腹痛に加え、発熱もあるため、医師とも相談した結果、今週末に開催を予定している下記の公演を欠席とさせていただきます」とし、31日の東京・新宿公演をキャンセルすることを報告。「ファンの皆様には、ご心配とご迷惑をお掛けしますが、何卒ご理解、ご了承いただきますよう宜しくお願い申し上げます」とした。

佐藤は2011年9月、約6000人の応募があった「モーニング娘。10期メンバー『元気印』オーディション」に合格し、モーニング娘。に加入。ビジュアルや圧倒的なパフォーマンス力などでグループを牽引する人気となったが、21年2月から過敏性腸症候群の症状が収まらないなどとして、同年12月13日日本武道館で開催されたモーニング娘。'21のコンサートをもって、グループを卒業した。