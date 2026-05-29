部屋が狭くても諦めない！奥行17センチメートルで大容量収納を実現する【ヤマゼン】のスリムな収納棚がAmazonで販売中！
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散らかる本をすっきり整理！棚板高さも自由自在な【ヤマゼン】の多機能壁面ラックがAmazonで販売中！
初夏のお買い物チャンス「Amazon スマイルSALE」がスタート！
日用品から話題の商品まで、お得にそろえるなら今。5月27日(水)9時から6月2日(火)23時59分までの7日間限定で開催。気になっていたアイテムを、この機会にチェック！
奥行17センチメートルのスリム設計で、狭い部屋でも圧迫感なく使えるオープンラックだ。全体耐荷重100キログラムの頑丈な作りで、漫画本などを大容量収納できる。棚板は4センチメートル間隔で簡単に高さ調節が可能。シリーズ品と連結して壁面収納としても活用できる。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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奥行17センチメートルのスリム設計で、狭い空間でも邪魔にならない。見た目以上に頑丈な全体耐荷重100キログラムで、漫画本や文庫本をたっぷり収納できる。
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棚板は4センチートル間隔で自由に高さを変えられる。工具不要で手軽にボルトを付け外しでき、収納物に合わせて最適なレイアウトを簡単に実現する。
棚板には補強バー、背面にはクロスバーを採用し、強度にこだわった設計だ。本をたくさん置いてもゆがみにくく、安定して使える。
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シリーズ品と連結して壁面収納としても活用可能。おしゃれな木目調デザインは部屋に馴染みやすく、洗面所やキッチンなど様々な場所で活躍する。
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