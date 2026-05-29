31日と6月7日放送予定のABCテレビ・テレビ朝日系「新婚さんいらっしゃい！」（日曜、後0・55）では、半世紀上の歴史で、番組史上初となる「2週連続で同じ新婚さんを大特集」となった。



【写真】27年後に奇跡が！運命を知らず、病院で生まれたばかりの夫と妻が可愛すぎる♡

今回登場するのは、東京都在住の竹俣多聞さん（28歳・航海士）と実央さん（28歳・IT系営業）夫妻。2人が手繰り寄せた、バラエティの枠を完全に超越した（⁉）「27年越しの運命の伏線回収」があまりにもドラマチックすぎるため、約30分の1週の枠には到底収まりきらず、前代未聞の前後編ドキュメント（？）となった。



すべての始まりは27年前の大阪。同じ病院、そしてほぼ同じタイミングでこの世に生を受けた2人。この時点ではまだ互いを知る由もないが、実は生後まもない時期に“奇跡の初対面”が！夫の父親が当時撮影していた実際の映像がスタジオで公開されると、そこに映っていたあまりにも出来すぎた光景に、スタジオは早くも大興奮に包まれる。



夫の家の引っ越しにより、幼少期に完全に音信不通となった2人。お互いの記憶もなく、親同士も連絡を絶っていたため、完全に“赤の他人”としてそれぞれの人生を歩んでいた。しかし2年前、結婚を意識した2人が登録した「マッチングアプリ」で奇跡の合流を果たす。しかし、この時点ではまだ0歳の時の出会いを知らない状態だったが、運命の歯車が静かに回り始める。



マッチング時、お互いの好印象なプロフィールにひかれ合った2人。しかし、初デートの帰り道、東京駅の真ん中で夫が放った「まさかの大胆すぎるアプローチ」が発覚！プロフィール写真の穏やかな印象からは想像もつかないその行動に、MCの藤井隆が思わず椅子から転げ落ちる!?



穏やかそうな見た目からは想像もつかないくらいの夫からの猛アプローチで交際に至った2人だったが、まだその時点でも互いの共通点は知らなかったという。



しかし交際期間中、夫が両親に妻を紹介したときに生まれた病院の話を皮切りに、両親の記憶とともに2人の27年が紐解かれていき・・・！



驚きの事実が次々と明かされる中、MCの藤井隆から「おふたりの人生に深く関わりのある方が、実は客席に来ています」と告げられる。観客席から手を挙げたのは、なんと27年前に2人の誕生の瞬間に立ち会っていた“あの人物”！スタッフの執念の追跡によって実現したこの奇跡の再会に、夫婦も両親も言葉を失い騒然となる。



0歳での不思議な縁から、27年後のマッチングアプリでの再会、そして時を超えた奇跡のめぐり逢いを果たす、笑いと涙の2週連続放送となる。



（よろず～ニュース編集部）