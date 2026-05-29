山崎育三郎「自分を表現しないと生きていけない環境だった」 アメリカ留学秘話に久本雅美が涙
俳優・山崎育三郎とタレント・久本雅美が、きょう29日放送の日本テレビ系『ヒルナンデス！』（前11：55〜後1：55）に出演。軽井沢2人旅の模様を届ける。
【番組カット】即席ミュージカルも息ぴったり！久本雅美&山崎育三郎
軽井沢の至るところで“いっくんワールド”がさく裂。正午を知らせる鐘の音や、美しい白糸の滝、趣あるクラシックホテルの階段など、ロケーションに合わせてミュージカル界のプリンスが、歌声を惜しげもなく披露する。そのあまりの美声に、久本も「チケット代払うわ！」と思わずうなる。さらに「軽井沢写真館」では、当時の貴族を彷彿（ほうふつ）とさせる西洋ドレスを完璧に着こなし、久本と共に時代を超えた“王子と町娘”の即興劇を熱演する。
そのほか、信州産牛をぜいたくに使った「プレミアム三笠ホテルカレーパン」をほおばり、「お肉がゴロゴロ、おいしい！」と絶賛の食レポを披露したり、世界が認めたアトリエ・ド・フロマージュのブルーチーズや地元野菜のおいしさに、オリジナルの決めぜりふ「うまさぶろう！」を連発したり、大活躍する。
旅の終盤では、自身の原点についても言及。アメリカ留学時代、言葉の壁や孤独に悩みながらも、勇気を出して踊ったダンスパーティーをきっかけに仲間ができたという感動の体験談を語る。「自分を表現しないと生きていけない環境だった」と語る山崎の強い信念に、久本が思わず涙する場面もある。
【番組カット】即席ミュージカルも息ぴったり！久本雅美&山崎育三郎
軽井沢の至るところで“いっくんワールド”がさく裂。正午を知らせる鐘の音や、美しい白糸の滝、趣あるクラシックホテルの階段など、ロケーションに合わせてミュージカル界のプリンスが、歌声を惜しげもなく披露する。そのあまりの美声に、久本も「チケット代払うわ！」と思わずうなる。さらに「軽井沢写真館」では、当時の貴族を彷彿（ほうふつ）とさせる西洋ドレスを完璧に着こなし、久本と共に時代を超えた“王子と町娘”の即興劇を熱演する。
旅の終盤では、自身の原点についても言及。アメリカ留学時代、言葉の壁や孤独に悩みながらも、勇気を出して踊ったダンスパーティーをきっかけに仲間ができたという感動の体験談を語る。「自分を表現しないと生きていけない環境だった」と語る山崎の強い信念に、久本が思わず涙する場面もある。