NHK大阪『鉄オタ選手権』 阪堺電車＆水間鉄道まつわる難問クイズに真剣勝負【出演者一覧】
NHK大阪放送局は29日、『鉄オタ選手権』（総合・関西地方／後7：57〜）を放送する。
【画像】カッコいい！直通運転で使われる「ニューレッドアロー」のリニューアル車両
お笑いコンビ・中川家による地元密着型鉄道クイズバラエティー。今回は、大阪の「阪堺電車」と「水間鉄道」をたっぷり堪能する。
大阪市南部と堺市を結ぶ「阪堺電車」は“ちん電”の愛称で親しまれる路面電車。国内現役最古の車両や人気の低床車両も堪能。堺市区間を含む阪堺線は一時存続の危機に直面したが、堺市の支援策と市民の思いに支えられ今も人々の暮らしに寄り添い続けている。
大阪府南部の貝塚市を走る「水間鉄道」は、厄除けで知られる水間寺へ参拝客を運ぶために開業。沿線の人口減少などで一時は乗客数が大きく落ち込んだが、独自性のある企画や話題作りを次々打ち出し、利用者数の回復へつなげている。
火花を散らすのは、ダーリンハニー吉川正洋・斉藤雪乃の鉄オタチーム、地元出身のすゑひろがりず、そして大阪公立大学・鉄道研究部の学生チーム。地元ネタと鉄道知識を武器に、阪堺電車＆水間鉄道の歴史・運行・沿線文化にまつわる難問クイズで真剣勝負を繰り広げる。
【出演】
中川家、ダーリンハニー吉川正洋、斉藤雪乃、すゑひろがりず、レイザーラモンRG、旭堂南鈴、大阪公立大学 鉄道研究部
＜ナレーション＞嶋田ココアナウンサー
【画像】カッコいい！直通運転で使われる「ニューレッドアロー」のリニューアル車両
お笑いコンビ・中川家による地元密着型鉄道クイズバラエティー。今回は、大阪の「阪堺電車」と「水間鉄道」をたっぷり堪能する。
大阪市南部と堺市を結ぶ「阪堺電車」は“ちん電”の愛称で親しまれる路面電車。国内現役最古の車両や人気の低床車両も堪能。堺市区間を含む阪堺線は一時存続の危機に直面したが、堺市の支援策と市民の思いに支えられ今も人々の暮らしに寄り添い続けている。
火花を散らすのは、ダーリンハニー吉川正洋・斉藤雪乃の鉄オタチーム、地元出身のすゑひろがりず、そして大阪公立大学・鉄道研究部の学生チーム。地元ネタと鉄道知識を武器に、阪堺電車＆水間鉄道の歴史・運行・沿線文化にまつわる難問クイズで真剣勝負を繰り広げる。
【出演】
中川家、ダーリンハニー吉川正洋、斉藤雪乃、すゑひろがりず、レイザーラモンRG、旭堂南鈴、大阪公立大学 鉄道研究部
＜ナレーション＞嶋田ココアナウンサー