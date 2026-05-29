お迎えされたばかりの小さなワンコが、帰りの車の中でダンボール箱からそっと顔を覗かせて…？じーっと見つめてくるあまりにも愛らしい表情が、多くの人の心を掴んでいます。

話題の投稿は記事執筆時点で68万回以上再生を突破。「可愛い可愛い天使さん」「あざとくて可愛い♡」などのコメントが寄せられています。

【動画：子犬を飼った当日→帰りの車で『ダンボールの中』から覗いてきて…とんでもなく尊い『表情』】

ダンボールから覗く小さなお顔

TikTokアカウント「ankoro814」に投稿されたのは、ミニチュアダックスの「うぶ」くんをお迎えした日の様子。令和6年8月生まれの男の子で、投稿主さんご家族のもとで幸せいっぱいに暮らしているようです。この日は、うぶくんをお迎えして新しいお家へ向かう途中だったそう。

車内では、座席に置かれたダンボール箱の中でお利口にしていたうぶくん。箱のフチへちょこんと顎を乗せたまま、まんまるな瞳で撮影者さんを見つめ続けていたといいます。その姿はまるで「ここはどこだろう？」と様子をうかがっているかのようで、思わず守ってあげたくなる愛らしさです♡

“可愛い角度”を知っている…？

少し上から覗き込む角度になっても、変わらず視線を向け続けていたそう。垂れたお耳と上目遣い気味の表情が絶妙に重なり、悶絶する人が続出したのも納得の可愛さだったとか。

その後、優しく頭を撫でてもらう場面も。うぶくんは顎を乗せた姿勢を崩すことなく、少し目を細めるような仕草を見せていたそうです。緊張しながらも安心しているように見える姿からは、ご家族の優しい空気感まで伝わってくるよう。穏やかな光景は、見ているだけで頬が緩んでしまうのでした。

初めてのリンゴで見せた“お返事”

別の日には、うぶくんが初めてリンゴを食べた時の様子も投稿されていました。「リンゴ食べる？」と声を掛けられると、うぶくんはカメラを見つめたまま、頭を小さく縦に動かしていたといいます。その仕草はまるで「うん」とお返事しているかのようだったとか。

さらに「もうちょっといる？」という問いかけにも、再びコクリ。差し出されたリンゴをシャキシャキと美味しそうに食べる様子もたまらなく愛おしく、「頷けるなんて天才」「お返事かわゆ♡」と反響が。お迎え初日から見せていた“人を虜にする仕草”は、うぶくんの生まれ持った才能なのかもしれません♡

投稿には「初っ端から“可愛がられ方”をしっかり分かってる優秀なワンさんだ」「可愛い角度をわかってる犬」「お饅頭みたいでかわいい」「な、なんやこの可愛い物体は♡」などのコメントが寄せられています。

TikTokアカウント「ankoro814」では、うぶくんの幼いころからの日常の様子が投稿されています。ご家族に愛されながら成長していくうぶくんの可愛い姿に癒されたい方は、ぜひチェックしてみてください！

写真・動画提供：TikTokアカウント「ankoro814」さま

執筆：りほ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。