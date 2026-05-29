東京メトロ

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　２９日午前６時頃、東京メトロ銀座線末広町―神田駅間の線路上で煙が上がっているのを乗務員が発見した。

　この影響で、同線は浅草―銀座駅間の上下線で運転を見合わせている。運転再開は午前９時頃の見込み。