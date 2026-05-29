ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 東京メトロ銀座線、浅草―銀座間の上下線で運転見合わせ…末広町―神… 東京メトロ銀座線、浅草―銀座間の上下線で運転見合わせ…末広町―神田間の線路上で煙 東京メトロ銀座線、浅草―銀座間の上下線で運転見合わせ…末広町―神田間の線路上で煙 2026年5月29日 6時52分 読売新聞オンライン リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 ２９日午前６時頃、東京メトロ銀座線末広町―神田駅間の線路上で煙が上がっているのを乗務員が発見した。 この影響で、同線は浅草―銀座駅間の上下線で運転を見合わせている。運転再開は午前９時頃の見込み。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 京都の男児殺害、起訴の養父「うまく関係を築けなかった」…４か所遺棄「あらかじめ選んだわけでは」 水不足で草原に浮かぶ船「こんな状況は３０年ぶり」、小雨の現場をドローンで撮る【空中ルポ】 栃木強盗殺人、カズ名乗る出国の男「ルパンやる？」…高額報酬示し隠語で現場指示役を勧誘か 関連情報（BiZ PAGE＋） 老人ホーム, 慰霊祭, 商店街, 在宅医療, 神奈川, 訪問介護, 葬儀, 神事, マンション, 井の頭線