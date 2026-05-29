ナインティナイン岡村隆史（55）が一昨年から始めて3回目を迎えた舞台「ナインティナイン岡村隆史の花の駐在さん〜駐在さんと赤い糸〜」の初日公演が28日、東京・IMM THEATERで開催された。

今年1月から吉本興業所属となった、元モーニング娘。の生田衣梨奈（28）は、初出演ながら歌やダンス、さらに物語中でFIJIWARA原西や野性爆弾くっきー！から伝授されたギャグを、全力でやり切るなどして、観衆を爆笑させた。

座長の岡村は「生田さんはさすが。ギャグもさすがだった」と絶賛した。生田もコメディー舞台に初めて立てたことに「うれしかったです。歴史がある舞台なので。本当に幸せだなと思ったし（事務所に所属して）半年経って、吉本興業に入ったなという気がしました」と、実感を込めて話した。

岡村からは「なんで吉本興業なの？」と、率直に質問されると、生田は「私がお笑いが好きなので。その方々の背中を見て頑張りたいなと思って」と、即答した。これには岡村は「ウソでもうれしい」と話し、笑いを誘った。同時に「お笑い好きというだけあって、本当に助かったなって思ってます」と、恥じらいもなくギャグをやり切る姿勢などに感謝していた。