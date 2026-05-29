◇プロ野球セ･パ交流戦 ソフトバンク8-4巨人（5月28日、東京ドーム）

6回2アウト2塁の場面で、代打に送られた巨人のティマ選手は、5月25日に支配下となったばかり。ユニホームが間に合わず、平山功太選手の「69」をつけて試合に出場しました。これが1軍初出場。

ソフトバンクのヘルナンデス投手のスライダーを右中間に運びます。抜けるかと思われた打球ですが、ここはセンターの周東佑京選手が持ち前の脚力で、スーパーキャッチ。初ヒットを“奪われた”ティマ選手はその足の速さに笑うしかありませんでした。

「惜しかった、めっちゃ速い」

通訳なしで日本語での取材に応じたティマ選手。悔しそうな表情も見せました。1軍での初めての試合には「楽しかった、緊張しなかった」と語ると、「雰囲気と応援が楽しかった」と続けました。

次は日本ハムの本拠地での試合でDH（指名打者）制が採用されます。橋上秀樹監督代行はDHでの起用の可能性も示していて、ティマ選手にとってはチャンス。「初ヒット打ちたい」と最後まで頑張って日本語で取材に応じたティマ選手。16歳で家族の元を離れ、来日6年目でのビッグチャンスをつかみきれるでしょうか。