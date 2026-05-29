狂言師の野村太一郎（36）が6月7日、京都観世会館で「第二回 野村太一郎 狂言の会 京都公演〜京都 東山ゆかりの狂言三番〜」を開催する。28日までに、都内で日刊スポーツのインタビューに応じ、同公演に向けた思いや、今月24日に36歳の誕生日を迎えたこれまでの歩み、今後の意気込みなどを語った。【高田文太】

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今回の公演のテーマは「初心者の方も親しみやすく」。“敷居が高い”という狂言に対する固定観念を取り除こうと、公演の前後に解説を入れ、割安の学生席を設けるなどして門戸を広げたことが特徴だ。

太一郎 興味を持ってくれる学生さんが増えているのは、本当にうれしいですね。難しい言葉も、よく出てくるんですけど「アレッ、どういう意味だろう？」と思っている間に、もう場面が変わっているということが、狂言はよくあるんです。なので、難しい言葉を理解しようと考えすぎず、観劇で1番重要なのは雰囲気を楽しんでいただくことだと思います。起承転結の「結」の後が抜けているのも特徴。ラブストーリーで結ばれた後に別れたのか、結婚したのか。それをお客さまに委ねる形になりますが、その意味でも雰囲気を感じていただきたいです。

観客の想像力をかき立てるのも、狂言師の務めと思っている。

今回は2年ぶりの京都公演ということで、京都・東山地区にゆかりのある演目「萩大名」「清水座頭」「波動方角」の3番を上演する。

太一郎 1回目の時は能と狂言の公演で、演奏も入ってにぎやかに盛大にやったんですけど、今回は東山地区の演目を。京都で教えているんですけど、その場所が東山にありまして、その土地柄、狂言の演目の中で、東山地区の場所がよく出てくるんです。その中で名曲が（今回上演する）3番に限らずあったのですが、軸になる曲ということで「清水座頭」という、清水寺にちなんだラブストーリーを選ばせていただきました。これは男女の不思議な出会いのお話です。狂言は基本的にコミカルで笑える演目が多いですけど、この「清水座頭」というの、名曲と呼ばれる中では能に近い感じで、ホッコリしているところが見どころ。「萩大名」は、自分が20歳ぐらいから何度も何度もやっていて、非常に愛着のある曲。野村一族にとっても愛してやまない曲。あとはカラッと笑える演目がほしいということで「止動方角」という演目があるのですが、見どころとしては主従関係の逆転。人間が馬になるというもの。初めて狂言を見ていただく方に、何か1つでもヒットしてもらえれば。3つの異なる演目から、どれを気に入っていただくかは、お客さんに委ねたいなと思います。

太一郎の曽祖父の六世野村万蔵、祖父の野村萬は人間国宝だった。3歳で初舞台を踏み、現在はテレビにも引っ張りだこの野村萬斎に師事している。ただ、父の八世野村万蔵は、44歳と早くに他界した。まだ太一郎が14歳の時だった。

太一郎 3歳からやらせていただいたということは「やらされた」ということですね（笑い）。「辞めたい」と思うとしたら、反抗期である中高生のころなのでしょうけど、自分の場合は父が他界するということがあり「辞める」という選択肢はなかったですね。いろいろと、やりたいことがある中から選ぶよりも「これ」と決まっている方が、僕は近道だと思ったんですよね。1つのものを極めるということなら、なるべく早く進んでいく方が、後々、いいのではないかと思って。ちょうど（父が他界した）14歳の時がターニングポイントになって、そう考えるようになりましたね。逆に、世の中の皆さんの方がすごいと思うんですよね。自分の進む道を探すというのは難しいことなので。

「狂言」一家に生まれたが、けっして将来が約束されていたわけではない。

太一郎 ある先輩に「食べられない時期もあると思うけど、そういう時こそアルバイトをするのではなく、稽古に打ち込みなさい」と言われたことが大きかったですね。もちろん、どんなアルバイトも大変なお仕事ですけど、狂言や芸能以外で稼げてしまうと「それでいいんだ」と、芸がおろそかになるという意味で、言ってくださった言葉。本当は、アパレルのアルバイトとかを、してみたかったですけど、結局、アルバイトはしたことがないですね。

実は父からの遺伝で、声の出にくい体質だった。父の他界、変声期も重なった思春期は苦労が絶えなかった。

太一郎 今でこそ高い声、キレイな音が出るように気を付けながら稽古しているのですが、もともとは、ものすごく声が出にくかったですね。父も、ものすごく声が出なかったと聞きます。当時はコンプレックスになっていまして、声の出し方に当時は苦労しました。変声期の時は、舞台に出さないで稽古に励むとされるのですが、ちょうどそのころに父が亡くなり、もっと習いたかったな、という思いはあります。

36歳を迎え「挑戦」を自らに課して、今後1年間を過ごす決意だ。

太一郎 今年は父の二十三回忌にあたりますし、年男で、いろいろなものが重なるので、今年は新たなことをやっていくための準備をする年にしたいなと思います。あまり守りに入らず、攻めて、いろんなことに挑戦し続けていきたいなと。人間、「楽したい」と思っちゃうものだと思うんですけど、そこでやったことのない曲に挑戦したり、「面白くない」と言われて上演機会が少なくなっている狂言を面白く演じてみたり。なので、この1年は、上演機会の少ないものに、なるべく挑戦していきたいですね。覚えることや稽古することから逃げず、楽することなく、立ち向かっていきたいなと思いますね。次の年男は48歳。父が亡くなった44歳を超えるので、舞台に精進しながら健康に気を付けていきたいです。って、なんか、おじいさんみたいですね（笑い）。

9月にはドイツ公演を控えている。昨年2月にもドイツ、イタリア、フランスのいずれも日本文化会館を回って公演したが、今年は能との合同公演で会場の規模も大きくなる。さらに「帰国した翌々日には東京で自主公演があったり、名古屋に行ったり」と、ハードスケジュールを課したのも挑戦の一環。「狂言を見たい、野村太一郎の狂言を見たいという方が、少しでも増えてくれれば」。日本文化の担い手の誇りを胸に、広く狂言を知ってもらう第1歩として、来月の京都公演への決意を一段と強めていた。