“トランジスタグラマー”姫野ひなの、沖縄で輝く小悪魔ボディ 『ヤングチャンピオン』表紙で視線くぎ付け
アイドルグループ「#Mooove!」のリーダー・姫野ひなのが、『ヤングチャンピオン』の表紙に登場した。148センチの小柄なスタイルと存在感から“トランジスタグラマー”の異名で注目を集める姫野が、沖縄ロケで新たな魅力を披露している。
【写真】圧巻のスタイル！水着姿で登場する姫野ひなの
姫野は「#Mooove!」で青色担当を務め、SNS総フォロワー数は200万人超。ABEMA『しくじり学園 放送室』やTikTokドラマ『ラブピクション』への出演など、幅広く活動している。“毎日を楽しみにかえるポジティブマスター”としての発信も支持を集めている。
グループとしても勢いを見せており、2024年開催の「TOKYO IDOL FESTIVAL 2024」メインステージ争奪戦で優勝し、念願だったTIFメインステージ出演を実現。25年には結成2周年を迎え、初CDリリースや4都市9会場でのリリースイベント、8都市8公演の全国ツアーを完走した。同年には「KANSAI COLLECTION 2025 A/W」への初出演や、LINE CUBE SHIBUYAでのツアーファイナル公演も開催。2026年5月23日にはZepp Shinjukuで結成3周年記念の初ワンマンライブを行った。
2度目となる『ヤングチャンピオン』表紙出演について、姫野は「2回目の表紙、本当に嬉しいです！」と喜びをコメント。「初めての沖縄での撮影で、前回より成長したひなのんをたくさん見せられたらいいなって思いながら撮影しました！」と振り返り、メンバーの織莉叶とともに掲載されたことについても「#Mooove!として誌面に載ることができて本当に幸せです！」と語った。
沖縄での撮影では、流れるプールでのエピソードが印象的だったという。「気づいたらどんどん流されていって笑。それが楽しくて。何度もわー！わー！わー！ってひとりで流されてました笑」と明かし、撮影そのものを満喫した様子をのぞかせた。
お気に入りの衣装にはCalvin Kleinを挙げ、「学生の頃からずっと着てみたくて」と憧れがあったことを告白。「まさかひなのも着れるなんて…とびきり嬉しかったですっ！」と念願がかなった喜びを語っている。
また、3周年ライブを振り返り、「ステージから見えた景色は…本当にキラキラしたペンライトの海でした！」と感慨深げにコメント。「いっぱい名前を呼んでくれて、自分と同じ、それ以上の熱量を感じて。泣きそうになって歌ってる途中でちょっと声震えちゃいました笑」と胸が熱くなった瞬間を明かした。
4年目へ向けたグループの目標については「夏フェスメインステージです！」と宣言。「みんなで『ここまで来れたね』って笑い合えるステージに立ちたい」と未来を見据えた。
最後には「ひなのに出会ってくれた今日から、きっと君の毎日が少しだけキラキラするように」とファンへメッセージ。「落ち込んだ時も、嬉しい時も、どんな時も一緒にムーブしましょう！」「ずっとひなのんが君の味方です！」と、姫野らしい前向きな言葉を届けている。
【写真】圧巻のスタイル！水着姿で登場する姫野ひなの
姫野は「#Mooove!」で青色担当を務め、SNS総フォロワー数は200万人超。ABEMA『しくじり学園 放送室』やTikTokドラマ『ラブピクション』への出演など、幅広く活動している。“毎日を楽しみにかえるポジティブマスター”としての発信も支持を集めている。
2度目となる『ヤングチャンピオン』表紙出演について、姫野は「2回目の表紙、本当に嬉しいです！」と喜びをコメント。「初めての沖縄での撮影で、前回より成長したひなのんをたくさん見せられたらいいなって思いながら撮影しました！」と振り返り、メンバーの織莉叶とともに掲載されたことについても「#Mooove!として誌面に載ることができて本当に幸せです！」と語った。
沖縄での撮影では、流れるプールでのエピソードが印象的だったという。「気づいたらどんどん流されていって笑。それが楽しくて。何度もわー！わー！わー！ってひとりで流されてました笑」と明かし、撮影そのものを満喫した様子をのぞかせた。
お気に入りの衣装にはCalvin Kleinを挙げ、「学生の頃からずっと着てみたくて」と憧れがあったことを告白。「まさかひなのも着れるなんて…とびきり嬉しかったですっ！」と念願がかなった喜びを語っている。
また、3周年ライブを振り返り、「ステージから見えた景色は…本当にキラキラしたペンライトの海でした！」と感慨深げにコメント。「いっぱい名前を呼んでくれて、自分と同じ、それ以上の熱量を感じて。泣きそうになって歌ってる途中でちょっと声震えちゃいました笑」と胸が熱くなった瞬間を明かした。
4年目へ向けたグループの目標については「夏フェスメインステージです！」と宣言。「みんなで『ここまで来れたね』って笑い合えるステージに立ちたい」と未来を見据えた。
最後には「ひなのに出会ってくれた今日から、きっと君の毎日が少しだけキラキラするように」とファンへメッセージ。「落ち込んだ時も、嬉しい時も、どんな時も一緒にムーブしましょう！」「ずっとひなのんが君の味方です！」と、姫野らしい前向きな言葉を届けている。