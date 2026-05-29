黒木メイサ主演『八神瑛子』に藤木直人＆奥田瑛二出演 暴力団幹部と組長役で物語の鍵握る
動画配信サービス「Hulu」のオリジナルドラマ『八神瑛子 -上野中央署 組織犯罪対策課-』に、俳優の藤木直人と奥田瑛二が出演することが明らかになった。物語の舞台となる東京・上野を牛耳る暴力団「千波組」の幹部と組長を演じる。
【画像】主演の黒木メイサ
本作は、2014年公開の映画『渇き。』の原作となった『果てしなき渇き』や、2022年に映画化された「ヘルドッグス」シリーズで知られる作家・深町秋生の人気警察小説「組織犯罪対策課 八神瑛子」シリーズを実写ドラマ化したもの。2011年刊行の『アウトバーン 組織犯罪対策課 八神瑛子』に始まり、累計発行部数50万部を超える人気シリーズとなっている。
主演を務めるのは黒木メイサ。約11年ぶりの連続ドラマ単独主演となり、組織犯罪対策課、通称“マル暴”の刑事・八神瑛子を演じる。不可解な死を遂げた夫の真相を追う中で、復讐心に突き動かされながら危険な闇へと踏み込んでいく姿を描く。
今回新たに発表された藤木が演じるのは、暴力団「千波組」のナンバー2であり、組の頭脳として暗躍する甲斐道明（かい・みちあき）。組長の右腕として冷静沈着に立ち回る現代的なインテリヤクザで、瑛子とは互いを利用し合う複雑な関係を築いていく。
俳優デビュー30年を迎えた藤木だが、暴力団組員役は意外にも今作が初めて。藤木は「初めて演じる役柄だったのですが、組の中でも有能で、経済的なシノギでのし上がってきたという部分を手がかりに演じました」とコメントを寄せている。
一方、奥田が演じるのは千波組の組長・有嶋章吾（ありしま・しょうご）。柔和な物腰の裏に圧倒的な威圧感を秘めた人物で、上野の街を裏で牛耳る存在だ。ジャーナリストだった瑛子の夫・雅也の死についても何らかの事情を知っている様子で、物語の重要な鍵を握る。
奥田は出演について、「以前から廣木隆一監督の作品にぜひ参加したいという気持ちがあり、今回はそれが叶いました」と語っている。
夫の死の真相を追うため、刑事としての一線を越え、暴力団と手を組む瑛子。甲斐や有嶋との危うい協力関係の先に待つ真実とは――。正義と復讐、警察と裏社会が交錯するハードサスペンスに期待が高まる。
『八神瑛子 -上野中央署 組織犯罪対策課-』は7月24日よりHuluで第1話、第2話を一挙独占配信。以降は毎週金曜に最新話が配信される（全5話）。
■キャストコメント全文
▼甲斐道明役：藤木直人
――今作への出演が決まった際の感想を教えてください。
【藤木】ハードボイルドな作品は今まであまり演じてこなかったジャンルなので、自分にこんなオファーが来るなんてと驚きました。
――ご自身の役どころを、どのように考え演じたか教えてください。
【藤木】千波組のNo.2、甲斐道明を演じました。初めて演じる役柄だったのですが、あまり暴力的だったり凄んだりというわかりやすいシーンがなかったので、どう説得力をつけるのかが難しかったです。組の中でも有能で、経済的なシノギでのし上がってきたという部分を手がかりに演じました。
――今作のストーリーの見どころ、印象を教えてください。
【藤木】僕はほとんどなかったのですが、アクションが凄そうです！台本を読んでいるだけでドキドキして、どうやって撮影するんだろうと思いを巡らせていました。一部、過激な表現が多いかもしれませんが、配信ドラマならではの迫力になるのでは？と思っています。
――共演された方々との撮影時のエピソードがあれば教えてください。
【藤木】主演の黒木メイサさんをはじめ奥田瑛二さん、池内博之くんなどお久しぶりの方が多く、とても楽しみにしていましたし、再会できてうれしかったです。池内くんとのシーンを撮影しているとき、現場の目の前のマンションのベランダで中国人の方が大声で電話をしていて撮影が中断していたのですが、池内くんがその方に中国語で呼びかけて部屋に戻ってもらって再開できました。めちゃくちゃ格好良かったし、リスペクトです。
――楽しみにしている方々へメッセージをお願いします。
【藤木】なぜ瑛子の夫は殺されたのか？瑛子の事故の裏にあった真相とは。誰が仲間で誰が裏切り者なのか、先が読めない展開にぜひ巻き込まれてください。そして悲しい運命を背負いながら戦い続ける瑛子に寄り添ってください。
▼有嶋章吾役：奥田瑛二
――今作への出演が決まった際の感想を教えてください。
【奥田】以前から廣木隆一監督の作品にぜひ参加したいという思いがあったのですが、今回それが叶い、念願の廣木組参加となりました。
――ご自身の役どころを、どのように考え演じたか教えてください。
【奥田】清濁併せ持つ世の中で、反社会的な人物をどう演じるか…主役である黒木メイサさんと対峙し、2人が醸し出す空気感を大切にしながら演じました。
――撮影時のエピソードがあれば教えてください。
【奥田】ただただ役の存在感として、どういるべきかを考え、心にしまい、撮影中は過ごしていました。皆様、ぜひ観てください。
【画像】主演の黒木メイサ
本作は、2014年公開の映画『渇き。』の原作となった『果てしなき渇き』や、2022年に映画化された「ヘルドッグス」シリーズで知られる作家・深町秋生の人気警察小説「組織犯罪対策課 八神瑛子」シリーズを実写ドラマ化したもの。2011年刊行の『アウトバーン 組織犯罪対策課 八神瑛子』に始まり、累計発行部数50万部を超える人気シリーズとなっている。
今回新たに発表された藤木が演じるのは、暴力団「千波組」のナンバー2であり、組の頭脳として暗躍する甲斐道明（かい・みちあき）。組長の右腕として冷静沈着に立ち回る現代的なインテリヤクザで、瑛子とは互いを利用し合う複雑な関係を築いていく。
俳優デビュー30年を迎えた藤木だが、暴力団組員役は意外にも今作が初めて。藤木は「初めて演じる役柄だったのですが、組の中でも有能で、経済的なシノギでのし上がってきたという部分を手がかりに演じました」とコメントを寄せている。
一方、奥田が演じるのは千波組の組長・有嶋章吾（ありしま・しょうご）。柔和な物腰の裏に圧倒的な威圧感を秘めた人物で、上野の街を裏で牛耳る存在だ。ジャーナリストだった瑛子の夫・雅也の死についても何らかの事情を知っている様子で、物語の重要な鍵を握る。
奥田は出演について、「以前から廣木隆一監督の作品にぜひ参加したいという気持ちがあり、今回はそれが叶いました」と語っている。
夫の死の真相を追うため、刑事としての一線を越え、暴力団と手を組む瑛子。甲斐や有嶋との危うい協力関係の先に待つ真実とは――。正義と復讐、警察と裏社会が交錯するハードサスペンスに期待が高まる。
『八神瑛子 -上野中央署 組織犯罪対策課-』は7月24日よりHuluで第1話、第2話を一挙独占配信。以降は毎週金曜に最新話が配信される（全5話）。
■キャストコメント全文
▼甲斐道明役：藤木直人
――今作への出演が決まった際の感想を教えてください。
【藤木】ハードボイルドな作品は今まであまり演じてこなかったジャンルなので、自分にこんなオファーが来るなんてと驚きました。
――ご自身の役どころを、どのように考え演じたか教えてください。
【藤木】千波組のNo.2、甲斐道明を演じました。初めて演じる役柄だったのですが、あまり暴力的だったり凄んだりというわかりやすいシーンがなかったので、どう説得力をつけるのかが難しかったです。組の中でも有能で、経済的なシノギでのし上がってきたという部分を手がかりに演じました。
――今作のストーリーの見どころ、印象を教えてください。
【藤木】僕はほとんどなかったのですが、アクションが凄そうです！台本を読んでいるだけでドキドキして、どうやって撮影するんだろうと思いを巡らせていました。一部、過激な表現が多いかもしれませんが、配信ドラマならではの迫力になるのでは？と思っています。
――共演された方々との撮影時のエピソードがあれば教えてください。
【藤木】主演の黒木メイサさんをはじめ奥田瑛二さん、池内博之くんなどお久しぶりの方が多く、とても楽しみにしていましたし、再会できてうれしかったです。池内くんとのシーンを撮影しているとき、現場の目の前のマンションのベランダで中国人の方が大声で電話をしていて撮影が中断していたのですが、池内くんがその方に中国語で呼びかけて部屋に戻ってもらって再開できました。めちゃくちゃ格好良かったし、リスペクトです。
――楽しみにしている方々へメッセージをお願いします。
【藤木】なぜ瑛子の夫は殺されたのか？瑛子の事故の裏にあった真相とは。誰が仲間で誰が裏切り者なのか、先が読めない展開にぜひ巻き込まれてください。そして悲しい運命を背負いながら戦い続ける瑛子に寄り添ってください。
▼有嶋章吾役：奥田瑛二
――今作への出演が決まった際の感想を教えてください。
【奥田】以前から廣木隆一監督の作品にぜひ参加したいという思いがあったのですが、今回それが叶い、念願の廣木組参加となりました。
――ご自身の役どころを、どのように考え演じたか教えてください。
【奥田】清濁併せ持つ世の中で、反社会的な人物をどう演じるか…主役である黒木メイサさんと対峙し、2人が醸し出す空気感を大切にしながら演じました。
――撮影時のエピソードがあれば教えてください。
【奥田】ただただ役の存在感として、どういるべきかを考え、心にしまい、撮影中は過ごしていました。皆様、ぜひ観てください。