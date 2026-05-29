プロ野球 セ・パ交流戦は28日、各地で6試合が行われました。

首位タイ・西武はヤクルトと対戦。初回にカナリオ選手の先頭打者アーチなどでいきなり2点を先制します。さらに4回には長谷川信哉選手にも1本が飛び出すと、9回にはカナリオ選手の3点タイムリー2塁打と桑原将志選手のタイムリーなどで5点を追加。投げては先発の武内夏暉投手が6回100球を投げ、4安打、6奪三振、与四球2、無失点の好投。救援陣も無失点リレーでそのまま完封勝利としました。

3位・ソフトバンクは巨人と対戦。2回に栗原陵矢選手が先制ソロ弾を放つも、先発のスチュワート・ジュニア投手が巨人打線に捉えられ4点を奪われます。それでも打線は5回に2点を返し1点差に詰め寄ると、6回に今宮健太選手、庄子雄大選手の連続タイムリーで勝ち越しに成功します。さらに7回には栗原選手のこの日2本目となるバックスクリーン弾と山本祐大選手の2ランでリードを広げ、8-4で勝利。2勝1敗で交流戦最初のカードを終えました。

5位・ロッテは広島と対戦。1点を追う4回、1アウト満塁のチャンスで山口航輝選手のセカンドゴロ間に同点に追いつくと、続く佐藤都志也選手の2点タイムリーで勝ち越しに成功します。さらに5回には小川龍成選手のタイムリーで点差を広げると、4-3で迎えた9回には池田来翔選手、小川選手の連続タイムリーで2点を追加するなどそのまま広島に勝利。3試合連続逆転勝利をおさめました。

＜5月28日の交流戦結果＞

◆中日 2-1 楽天

勝利【中日】金丸夢斗(4勝4敗)

敗戦【楽天】鈴木翔天(2敗)

セーブ【中日】松山晋也(1敗8S)

◆ソフトバンク 8-4 巨人

勝利【ソフトバンク】スチュワート・ジュニア(3勝3敗)

敗戦【巨人】赤星優志(3勝2敗)

本塁打【ソフトバンク】栗原陵矢14号、15号、山本祐大2号

◆西武 8-0 ヤクルト

勝利【西武】武内夏暉(4勝2敗)

敗戦【ヤクルト】小川泰弘(1勝3敗)

本塁打【西武】カナリオ5号、長谷川信哉7号

◆DeNA 3-1 オリックス

勝利【DeNA】東克樹(5勝3敗)

敗戦【オリックス】吉田輝星(2敗)

セーブ【DeNA】山粼康晃(13S)

本塁打【DeNA】京田陽太1号

◆日本ハム 4-2 阪神

勝利【日本ハム】福島蓮(2勝2敗)

敗戦【阪神】木下里都(1敗)

セーブ【日本ハム】柳川大晟(1勝13S)

本塁打【阪神】佐藤輝明13号

◆ロッテ 6-3 広島勝利【ロッテ】廣池康志郎(2勝1敗)敗戦【広島】鈴木健矢(1敗)セーブ【ロッテ】横山陸人(1敗18S)