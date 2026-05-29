毎日を彩る相棒！【ザ・ノース・フェイス】の多機能トートバッグがAmazonで販売中！
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環境に優しい選択を。【ザ・ノース・フェイス】のオーガニックコットントートがAmazonで販売中！
初夏のお買い物チャンス「Amazon スマイルSALE」がスタート！
日用品から話題の商品まで、お得にそろえるなら今。5月27日(水)9時から6月2日(火)23時59分までの7日間限定で開催。気になっていたアイテムを、この機会にチェック！
環境に配慮したオーガニックコットン素材を採用した大型トートバッグだ。通学や買い物といった日常使いから、キャンプや野外フェスなどのアウトドアシーンまで幅広く活躍する。ナチュラルで優しい風合いが特長で、開口部のスナップボタンや内側のポケット、ループなど機能性も充実している。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
環境に優しいオーガニックコットン素材を使用している。ナチュラルで優しい風合いが魅力で、日常使いから特別なシーンまで、どんなスタイルにも自然に溶け込むデザインだ。
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開口部にはスナップボタンを設け、収納物の飛び出しを軽減する。内側には小物の連結に便利なループと、マルチに使えるポケットを配備しており、整理整頓しやすい設計だ。
H44×W47.5×D10センチメートルの大型サイズで、通学やお買い物といったデイリーユースはもちろん、キャンプや野外フェスなどのアウトドアシーンでも活躍する。約195グラムと非常に軽量だ。
→【アイテム詳細を見る】
ハンドルの長さを見直すことで、手に持つ、肩にかけるの両方で使いやすさを高めている。GOTS認証を受けた素材を使用しており、環境への配慮も忘れない。
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