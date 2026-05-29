お子様の通学・通園を安全にサポート！【コールマン】のキッズ向けバックパックがAmazonで販売中！
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毎日を快適に！軽くて丈夫な大容量【コールマン】の子供用リュックサックがAmazonで販売中！
初夏のお買い物チャンス「Amazon スマイルSALE」がスタート！
日用品から話題の商品まで、お得にそろえるなら今。5月27日(水)9時から6月2日(火)23時59分までの7日間限定で開催。気になっていたアイテムを、この機会にチェック！
子どもの体格に合わせた設計で、通学や習い事に最適なキッズ向けバックパックだ。リフレクターやホイッスルなど安心機能が充実しており、軽量ながら16リットルの大容量でノートPCやタブレットも収納できる。快適な背負い心地と豊富な収納スペースで、毎日の持ち運びをサポートする。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
子どもの安全を第一に考えた設計で、夜間の視認性を高めるリフレクター（反射材）を搭載している。さらに、緊急時に役立つホイッスルも装備されており、親も安心できる機能が充実している。
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大容量でA4サイズに対応し、ノートPCやタブレットも収納可能だ。メインコンパートメントは大きく開き、内部には仕切りがあるため、お子様でも荷物の出し入れや整理がしやすい設計となっている。
背面とショルダーベルトにはクッション性と通気性に優れたメッシュ素材を採用している。チェストストラップも装備されており、小さなお子様でも荷物が安定し、長時間の使用でも快適な背負い心地を提供する。
→【アイテム詳細を見る】
約600グラムと軽量ながら、ナイロンとポリエステル素材で丈夫なランドセル型リュックサックだ。両サイドには給食袋などをかけられるフックも付いており、小学生の通学や習い事にぴったりの使いやすさがある。
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