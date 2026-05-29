約12年ぶり復活へ…受注時期やボディカラーが判明か!?

日産が新型「ムラーノ」の日本導入に向けた動きを本格化させているようです。ここ最近、販売店関係者によるSNS投稿やネット上での案内情報が話題となっており、かつて国内市場でも存在感を放っていたラグジュアリーSUVの復活に注目が集まっています。

すでに一部販売店では「まもなく注文受付開始」といった告知も確認されており、日本市場への再投入がいよいよ現実味を帯びてきました。

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今回話題となっているのは、販売店スタッフによるSNS上での情報発信です。そこでは新型ムラーノについて、2026年6月3日から7月20日まで注文受付を実施する予定であることや、ボディカラーは3色限定となることが示唆されています。

さらに別の販売会社公式SNSでも、「米国製ムラーノ Coming soon…！」という投稿が公開され、「あのムラーノが日本に戻ってくる」というメッセージとともに、新型モデルの国内復活を予感させる内容が掲載されました。

ムラーノは、日産を代表するクロスオーバーSUVとして2002年に初代モデルが誕生しました。

当時としては先進的な都会派SUVという立ち位置で、高級感とデザイン性を重視したキャラクターが特徴でした。

北米市場を主戦場としながらも、日本国内では2004年から販売が開始され、2015年まで展開されていました。

特に初代・2代目モデルは、大胆な曲面を多用したスタイリングが高く評価され、SUVでありながら乗用車的な快適性を兼ね備えたモデルとして人気を集めました。

当時の日産SUVラインナップの中でも独自性が強く、ラグジュアリークロスオーバーというジャンルを象徴する存在でもありました。

一方で、ムラーノは北米市場で長年高い支持を受けてきたモデルでもあります。現地ではファミリー層を中心に人気があり、快適性や静粛性、高級感を重視したSUVとして定着しています。

今回日本へ導入されるモデルも北米生産車となる見込みで、いわゆる“アメリカンSUV”らしいゆとりあるサイズ感や快適性に期待が集まっています。

また、現在の日産は日本・米国・中国を重点市場として商品戦略を再構築しており、新型ムラーノの投入もその一環とみられています。

2026年4月には日産グローバル本社ギャラリーで新型ムラーノの実車展示も行われており、同社が掲げる次世代戦略モデルのひとつとして扱われていることがうかがえます。

現行型ムラーノは2025年に登場した4代目モデルです。エクステリアはワイド感を強調したフロントデザインに加え、極薄型LEDヘッドライトや横一文字タイプのリアコンビネーションランプを採用するなど、近年の日産デザインを強く反映した先進的なスタイルへと進化しています。21インチホイールも設定されるなど、ミッドサイズSUVとしての存在感も十分です。

インテリアでは、デュアル12.3インチディスプレイを採用し、Google機能を内蔵した最新インフォテインメントシステムを搭載。

ナビゲーションや音声操作の利便性向上が図られています。さらに北米仕様では「プロパイロットアシスト2.1」を採用し、高速道路でのハンズオフ走行にも対応しています。

車線変更支援機能なども備わり、長距離ドライブ時の快適性向上に貢献するとされています。

パワートレインには2リッターVCターボエンジンを搭載し、9速ATと組み合わせることで力強く滑らかな走行性能を実現。

加えてインテリジェントAWDを全車標準装備としており、都市部からロングドライブまで幅広いシーンに対応するモデルとなっています。

日本仕様については正式発表前ということもあり、詳細スペックや価格帯はまだ明らかになっていません。

ただ、北米仕様をベースに導入される可能性が高いとみられており、装備内容やパワートレインにも大きな注目が集まっています。

販売店関係者の投稿を見る限り、すでに導入準備はかなり具体的な段階へ入っているようです。

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約12年ぶりとなるムラーノ復活は、近年やや縮小傾向にあった日産国内SUVラインナップに新たな選択肢を加える存在となりそうです。

北米テイストを色濃く残したラグジュアリーSUVとして、日本市場でどのようなポジションを築くのか注目されます。正式発表が近づくにつれ、今後さらに具体的な情報が明らかになりそうです。