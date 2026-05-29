女性アイドルグループ、アップアップガールズ（2）の元メンバーでシンガー・ソングライターの吉川茉優（28）が28日夜、自身のXを更新。年内で芸能活動を終了することを発表した。事実上の引退とみられる。

吉川はXに文書を添付。「この度、吉川茉優は年内をもちましてアーティスト活動を終了し、事務所を退所することをご報告させていただきます。これまで活動を続けてこられたのは、応援してくださった皆さま、支えてくださったスタッフの皆さま、そして出会ってくださった全ての方のおかげです」と書き出した。

そして「活動の中で、本当にたくさんの出会いがありました。ステージの上で出会えた皆さん、作品を通して出会えた皆さん、どんな瞬間も、私にとってかけがえのない時間でした。そして、長い間支え続けてくださった山田社長をはじめ、事務所の皆さまには、感謝の気持ちでいっぱいです。未熟だった頃からここまで育てていただき、様々な経験をさせていただけたこと、心から感謝しています。楽しいことばかりではなく、悩んだこと、苦しかったことも沢山ありました。それでもステージに立つたび、皆さんの存在に何度も救われてきました。気づけば、家族のように大切な存在になっていました」と自身の活動を振り返った。

その上で「自分自身と向き合い続けた結果、これから先の人生を考え、新しい道へ進む決断をしました。活動終了までの時間、大好きな音楽と、皆さんと過ごせる一瞬一瞬を大切にしながら全力で活動していきます。年内にはアルバムのリリースや、地元・秋田でのライブも実現したいと思っています。かけがえのない時間を、最後まで皆さんと一緒に作っていけたら嬉しいです。この活動を通して経験したこと、出会えた景色、皆さんからいただいた愛情は、これから先もずっと私の宝物です。ここまで歩んできた時間を、心から誇りに思っています。最後まで吉川茉優を見届けていただけたら嬉しいです。よろしくお願いいたします。吉川茉優」とつづった。

吉川は17年、アップアップガールズ（2）メンバーになり、活躍。22年5月、グループを卒業した。