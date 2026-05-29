高温に関する早期天候情報 気象庁が発表

気象庁は28日、「高温に関する早期天候情報」を発表しました。

6月3日頃から、「この時期としては10年に1度程度しか起きないような著しい高温」となる可能性があります。

東海、近畿、中国、四国、九州北部、九州南部は6月3日頃から、高温に注意が必要です。

東海地方は？（愛知、岐阜、三重、静岡）

６月３日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋１．５℃以上

東海地方の向こう２週間の気温は、暖かい空気が流れ込みやすいため高い日が多く、かなり高い日も多いでしょう。

農作物や家畜の管理等に注意してください。また、熱中症対策など健康管理に注意してください。

なお、１週間以内に高温が予測される場合には気象解説情報（高温）を、翌日または当日に熱中症の危険性が極めて高い気象状況になることが予測される場合には熱中症警戒アラートを発表しますので、こちらにも留意してください。

近畿地方は？（大阪、京都、兵庫、奈良、和歌山、滋賀）

６月３日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋１．７℃以上

近畿地方の向こう２週間の気温は、暖かい空気が流れ込みやすいため高く、かなり高い日もある見込みです。

農作物や家畜の管理等に注意してください。また、熱中症対策など健康管理に注意してください。

なお、１週間以内に高温が予測される場合には気象解説情報（高温）を、翌日または当日に熱中症の危険性が極めて高い気象状況になることが予測される場合には熱中症警戒アラートを発表しますので、こちらにも留意してください。

中国地方は？（広島、岡山、島根、鳥取）

６月３日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋１．７℃以上

中国地方の向こう２週間の気温は、暖かい空気が流れ込みやすいため、かなり高い日が多い見込みです。

農作物や家畜の管理等に注意してください。また、熱中症対策など健康管理に注意してください。

なお、１週間以内に高温が予測される場合には気象解説情報（高温）を、翌日または当日に熱中症の危険性が極めて高い気象状況になることが予測される場合には熱中症警戒アラートを発表しますので、こちらにも留意してください。

四国地方は？（香川、高知、徳島、愛媛）

６月３日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋１．４℃以上

四国地方の向こう２週間の気温は、暖かい空気が流れ込みやすいため、かなり高い日が多い見込みです。

農作物や家畜の管理等に注意してください。また、熱中症対策など健康管理に注意してください。

なお、１週間以内に高温が予測される場合には気象解説情報（高温）を、翌日または当日に熱中症の危険性が極めて高い気象状況になることが予測される場合には熱中症警戒アラートを発表しますので、こちらにも留意してください。

九州北部地方（山口県を含む）は？（福岡、長崎、佐賀、大分、熊本）

６月３日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋１．５℃以上

九州北部地方（山口県を含む）の向こう２週間の気温は、暖かい空気が流れ込みやすいため、かなり高い日が多い見込みです。

農作物や家畜の管理等に注意してください。また、熱中症となりやすい状態が続きますので、健康管理に注意してください。

なお、１週間以内に高温が予測される場合には気象解説情報（高温）を、翌日または当日に熱中症の危険性が極めて高い気象状況になることが予測される場合には熱中症警戒アラートを発表しますので、こちらにも留意してください。

九州南部（鹿児島・奄美）

九州南部 ６月３日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋１．２℃以上

九州南部の向こう２週間の気温は、暖かい空気が流れ込みやすいため、か

なり高い見込みです。

農作物や家畜の管理等に注意してください。また、熱中症となりやすい状

態が続きますので、健康管理に注意してください。

なお、１週間以内に高温が予測される場合には気象解説情報（高温）を、

翌日または当日に熱中症の危険性が極めて高い気象状況になることが予測さ

れる場合には熱中症警戒アラートを発表しますので、こちらにも留意してく

ださい。

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