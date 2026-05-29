デジタル写真集も同時発売の大西陽羽、『週プレ』で魅せた透明感ある美麗グラビア♡

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『週刊プレイボーイ』23号は5月25日に発売！

大西陽羽が、5月25日（月）に発売の『週刊プレイボーイ』23号に登場！

大西陽羽 ©カノウリョウマ／集英社

【プロフィール】
大西陽羽（おおにし・あきは）
2004年12月13日生まれ　石川県出身　身長162cm　血液型＝A型
特技＝お菓子作り　趣味＝美術館、喫茶店巡り
ABEMA『今日、好きになりました。皐月編』（2022年）への出演で脚光を浴び、2024年には「ミスマガジン2024」で審査員特別賞を受賞。そのほかにもバラエティ、ラジオ、広告出演など、活動の幅を着実に広げている。
公式Instagram【@0024_akiha】
公式TikTok【@0024aki】
公式YouTubeチャンネル『大西陽羽』

大西陽羽 ©カノウリョウマ／集英社

　今号の『週プレ』は、令和最強の文化財級ボディ・七瀬ななの表紙＆巻頭グラビア＆DVD、デビュー15周年・岸明日香の渾身のセクシーカット、韓国美女ゴルファー、アン・シネが8年ぶりに登場！　共に60周年・週プレと笑点がタッグを組んだスペシャル企画も！　などなど注目のグラビアが盛りだくさんの内容だ。

　その他、本号と同時リリースの【デジタル限定】大西陽羽写真集「自然体の気配」は、価格／1100円（税込）にて主要電子書店で 5月25日（月）発売予定です。『週プレ グラジャパ！』 なら限定カット付きで発売!!

＜特集情報＞

日本列島ナフサショック！「包装クライシス」の切実すぎる現場に、ポテチに続く「白黒パッケージ」を大予測、　600人に緊急アンケート「過去のいじめを今断罪する」のはアリかナシか!?　『THE SECOND』王者・トットに、ドンデコルテのインタビューも！　などなど・・・

『週刊プレイボーイ』23号は5月25日に発売！

週刊プレイボーイ23号（5月25日 月曜発売）©集英社