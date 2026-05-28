仏発「ジュリエット ハズ ア ガン」から新フレグランス　バナナが主役の香り

仏発ニッチフレグランスブランド「ジュリエット ハズ ア ガン（Juliette has a gun）」が、バナナを主役にした新作フレグランス「バナナ ラッシュ オードパルファム」（50mL 1万8480円、100mL 2万5520円）を7月29日に発売する。

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バナナ ラッシュ オードパルファムは、甘く親しみのある果実であるバナナを再解釈し、洗練された香りへと昇華。熟したバナナとメープルシロップのブレンドで幕を開け、やがてクリーミーなココナツとフランジパニが織りなす、豊かでトロピカルなハートへ。ラストには、濃厚なバニラとベルベットのようになめらかなサンダルウッドが重なり合い、温かく官能的でありながら遊び心のある余韻を残す。エレガントでありがならウィットに富み、主張しすぎることのない香りだ。

フロストガラスのボトルは、クリーミーなホワイトから深みのあるゴールデンイエローへと移ろうグラデーションが特徴。ベルベットのような質感でクリーミーなハートを表現し、艶やかなシルバーのキャップで洗練された印象を添え、“心地よさに満ちたラグジュアリー”というコンセプトを体現したデザインとした。

創業者兼アーティスティック ディレクターのロマーノ・リッチは、「バナナ ラッシュでは、香水の世界でこれまで見過ごされがちだったフルーツ、バナナに改めて向き合いたいと考えました。ありふれている、あるいはどこかありきたりな印象を持たれがちなバナナは、エレガントな存在として捉えられることはほとんどありません。だからこそ惹かれたのです。私はこの“楽しい”イメージを超えて、より官能的で洗練された一面を引き出したいと思いました。この象徴的なフルーツをより高みへと引き上げ、奥行きと輝きを備えた、陽光のように洗練された香りへと導きます」と語った。