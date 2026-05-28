グラウンズが直営店で体験型イベント開催　ウェアやバッグを初展開

「グラウンズ（grounds）」が、東京・原宿の直営店「grounds STORE 001」で体験型イベント「grounds Museum」を開催する。期間は6月17日から23日までで、入場料は無料。現在特設サイトで入場予約を受け付けている。

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同イベントでは、古民家を改装した直営店をグラウンズの「Museum」として再構成。会場を収集癖のある架空のOLの「実家」に見立て、彼女の個人的なストーリーやバックグラウンドに基づきながら、複合的な展示空間に仕上げる。

会場では、2026年秋冬コレクションで発表したウェア、バッグ、ヘッドピースを初めて販売。生地を選び、採寸して仕立てるジャケット「カーブド ラペル ジャケット」（44万円）や、グラフィックを配したTシャツ（1万3200円）のほか、「ストーン タックピン」（7万7000円）や「CAREER BAG」（20万円）といった小物も用意し、新作シューズ「MANUS SOMEONE'S SHOES」（5万1700円）も揃える。このほか、これまでに発表してきたコレクションアーカイヴの展示販売も実施する。

◾️grounds Museum

開催期間：2026年6月17日（水）〜6月23日（火）

会場：grounds STORE 001

所在地：東京都渋谷区神宮前5-18-14

入場料：無料

特設サイト