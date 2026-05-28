ハイドロフラスクから日本の伝統色を落とし込んだ限定カラー　抹茶カフェとのコラボメニューも

アメリカ発のステンレスボトルブランド「ハイドロフラスク（Hydro Flask）」が、ブランド初の日本限定コレクション「omomuki collection」を5月29日に発売する。これを記念し、抹茶カフェ「アトリエマッチャ（ATELIER MATCHA）」とコラボレーション。アトリエマッチャ銀座店では5月29日から6月12日まで、鎌倉店では6月13日から28日まで限定コラボドリンクとomomuki collectionを販売する。

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限定コレクションは、「趣を、持ち歩く。」がコンセプト。ラインナップは「omomuki 16oz WIDE MOUTH」（5500円）と「omomuki 200ml MICRO HYDRO」（4180円）の2サイズで、それぞれ日本の伝統色や美意識に着想した「matcha（抹茶）」「karashi（芥子）」「akane（茜）」の3色を展開する。初の日本限定コレクション発売について担当者は、猛暑やサステナビリティ意識の高まりに伴い、日本でマイボトル文化が急速に広がっていることが背景にあると説明。「すでにSNSなどでも反響をいただいている。第2弾、第3弾と続けていけたら」とコレクションの拡大も視野に入れる。

アトリエマッチャとのコラボカフェでは、京都宇治の老舗製茶問屋・山政小山園が「抹茶」「レシピ」「運営ノウハウ」を提供。omomuki collectionの世界観をもとにしたオリジナルレイヤードドリンク「Omomuki Latte」（670円）を開発した。フレーバーは、「akane」に合わせた柘榴、「karashi」に合わせた柚子、「matcha」に合わせた青林檎のシロップを使用した3種を用意。銀座店では店内でシロップを混ぜて楽しむ体験型メニューとして提供し、鎌倉店では購入済みのハイドロフラスク、またはデポジット制のボトルにドリンクを入れて提供するテイクアウト型メニューとして販売する。

コラボについて担当者は、「ハイドロフラスクはカフェメニューとの相性が良く、本国でもカフェとのコラボが好評を得ている。抹茶は冷たい状態で飲むとより美味しい。保冷性との親和性が高いことから、今回の協業に至った」と説明。銀座と鎌倉という立地を生かし、「海外のお客さまにも旅の記念として楽しんでもらえたら」と期待を口にした。

◾️ATELIER MATCHA銀座店

期間：5月29日（金）〜6月12日（金）

住所：東京都中央区銀座8-18-4 東銀座ビル 1階

営業時間：9:00〜18:00

◾️ATELIER MATCHA鎌倉店

期間：6⽉13日（土）〜6⽉28⽇（⽇）

住所：神奈川県鎌倉市御成町１丁目１−１８

営業時間：10:00〜18:00