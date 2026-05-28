「ケイト」が多様なまつげ需要に対応する新商品を発売

「ケイト（KATE）」が、まつげメイクアイテムの新商品を7月25日に発売する。トップコートタイプの「ラッシュグロウ」（1078円）、クリアブラックカラーのマスカラ「ラッシュクリア」（1078円）、ボリュームタイプのマスカラ下地「ラッシュマキシマイザーZ」（1430円）、ロングタイプのマスカラ下地「ラッシュマキシマイザー ロングアップ」（1430円）の全4品を揃え、多様なまつげの仕上がりに対応する。※価格はすべて編集部調べ

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ラッシュグロウは、お湯でオフできる仕様ながら束感フォルムをキープするトップコートタイプ。ツヤを重ねることで盛り感のある仕上がりを演出する。まつげパーマ後のツヤ束仕上げにも対応し、独自設計のコームで束感を作りやすくした。

透明感のあるブラックカラーを採用したラッシュクリアは、にじみにくく、カールキープ効果を備えながら、自まつげのようにナチュラルなロング感を叶える。マスカラ下地やトップコートとしても使用可能。

マスカラ下地は、ボリュームタイプとロングタイプの2種を展開。ラッシュマキシマイザーZは、2種の繊維を組み合わせることでダマになりにくい均一なボリュームを目指した。一方、ラッシュマキシマイザー ロングアップは、長さ1mmの繊維やサイレントブラックカラーを採用し、目立ちにくいまつげの先端まで強調。いずれもウォータープルーフ・オイルプルーフ処方で、上向きカールを長時間キープする。

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