ラフォーレ原宿にW杯を記念した期間限定ストア　日本戦のパブリックビューイングも

ラフォーレ原宿に、サッカーにフォーカスした期間限定ストア「アディダス FIFA ワールドカップ ストア at ラフォーレ原宿」がオープンする。期間は6月11日から21日まで。

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同ストアは、FIFA ワールドカップの開催に先駆け、「スポーツ」「音楽」「ファッション」など多様なカルチャーを通じてサッカーを楽しむことを目的に企画。店頭では、日本代表ユニフォームをはじめ、各国代表のユニフォームや、サッカーから着想を得たアイテムなどを用意するほか、アトモス（atmos）がディレクションした商品を販売する。

また6月21日には、同館6階 ラフォーレミュージアム原宿で日本代表対チュニジア代表のパブリックビューイングイベントを実施。試合観戦に加え、スペシャルゲストを迎えたトークショーも開催するという。6月14日23時59分まで応募サイトで抽選申し込みを受け付けており、当選は6月16日19時までに発表される。

◾️アディダス FIFA ワールドカップ ストア at ラフォーレ原宿

開催期間：2026年6月11日（木）〜6月21日（日）

会場：ラフォーレ原宿

所在地：東京都渋谷区神宮前1-11-6

◾️パブリックビューイングイベント

開催日：2026年6月21日（日）

11:00 オープン／13:00 キックオフ

会場：ラフォーレ原宿 6階 ラフォーレミュージアム

応募サイト