東急百貨店運営の渋谷のビューティエリア3拠点でAI×香り体験イベントを開催

東急百貨店が、「渋谷スクランブルスクエア内+Q（プラスク）ビューティー」「渋谷ヒカリエ ShinQs」「Dress Table by ShinQs ビューティー パレット」（SHIBUYA109渋谷店 1階）の、渋谷のビューティーエリア3拠点で、ビューティイベント「SHIBUYA BEAUTY JAM THE WEEKS 〜香りの2週間〜」を6月4日から17日まで開催する。

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6回目の開催となる今回は、近年急成長中のフレグランスカテゴリーにフォーカス。香りを言語化するAI「KAORIUM」を全3拠点に導入し、ハイブランドの最新フレグランスからコスメブランド、韓国フレグランスまで、渋谷限定セレクトの全16ブランドを体験できる新しい香り選びを提案。また、SHISEIDOトップメイクアップクリエイターのアドバイス会や、人気メイクブランドが集結する「MAKE-UP STATION」(顔タイプ診断付き)、韓国フレグランス「ポステス（POSTES）」のポップアップなど、香りとメイクを横断するコンテンツなども展開する。

今回導入するKAORIUMは、最大16本の香り（ガラス瓶）が並ぶ専用筐体（きょうたい）のチュートリアルに沿って、香りと言葉を選んでいくだけで、AIが体験者の好みの香りを導き出す仕組み。「スッキリ」「透明感のある」「都会的な」といった感性的な言葉を手がかりに、ブランド名や価格にとらわれず、約4分の没入体験で「自分だけの香り」を見つけることが出来る。

また、モデル・アーティストの佐藤ノアが、KAORIUM体験アンバサダーに就任。香り選びの迷子を救うプロセスを追体験できる記事や、香りの印象を言葉で可視化しながら“自分に近い香り”へ近づいていくプロセスをリール動画で公開する。

3拠点で展開する全16ブランドのフレグランスは以下の通り。

＜アイアム＞チャプター65

＜オサジ＞オードトワレ beside

＜クラランス＞オー ディナミザント トリートメントフレグランス

＜クロエ＞クロエ アトリエ デ フルール スーレ パン オードパルファム

＜ゲラン＞アクア アレゴリア ペラ グラニータ オーデトワレ

＜ジョーマローン ロンドン＞ライム バジル & マンダリン コロン

＜ショーレイヤード＞1945 オードトワレ ホワイト

＜スリー＞エッセンシャルセンツ R 04 SPIRIT OF EDEN

＜ディプティック＞オー ド パルファン オルフェオン

＜トムフォードビューティー＞タオルミナ オレンジ オード パルファム スプレィ

＜ノーズ ショップ＞Nishane ウーロンチャ

＜ブルガリ＞プールオム オードトワレ

＜バーバリー ビューティー＞バーバリー ゴッデス オードパルファム

＜ロアリブ＞マインドセンス ミルクファッジ

＜ポステス＞オタル（+Q プラスクPOPUP取り扱い・店頭会期 6月11日〜17日）

＜ナルシソ ロドリゲス＞フォーハー ピュア ムスク オードパルファム（109ドレステーブルPOPUP取り扱い）

◾️SHIBUYA BEAUTY JAM THE WEEKS 〜香りの2週間〜

会期：2026年6月4日（木）〜6月17日（水）

会場：+Q（プラスク）ビューティー（渋谷スクランブルスクエア 6階・5階）、渋谷ヒカリエ ShinQs（4階〜地下1階）、Dress Table by ShinQs ビューティー パレット（SHIBUYA109渋谷店 1階）

所在地：渋谷スクランブルスクエア／東京都渋谷区渋谷2-24-12 渋谷ヒカリエ ShinQs／東京都渋谷区渋谷2-21-1 SHIBUYA109渋谷店／東京都渋谷区道玄坂2-29-1

◾️イベント特設LP：サイト