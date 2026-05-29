◇プロ野球 交流戦 日本ハム 4-2 阪神(28日、甲子園球場)

昨オフに行われた伏見寅威選手との交換トレードで、日本ハムに移籍した島本浩也投手。28日の試合では試合後のヒーローインタビューに登場し、古巣の本拠地で思いを語りました。

この日は8回のマウンドに起用され、三者凡退の好投。ここまでは19試合に登板し、防御率1.23と、新天地でも活躍を見せています。

3連敗を喫した阪神ですが、島本投手の姿が見えると、立ち止まり笑みを浮かべるファンの様子もちらほら。さらに両チームから歓声が上がり、島本投手も「幸せです」と笑みを浮かべます。さらに「マウンドに上がったら敵なので、絶対に抑えてやろうと思って投げました」と力強い言葉を口にしながらも、「チームは変わっても色んな方から声援してもらっているので、本当にうれしく思います」と古巣のファンにも感謝を寄せました。

今後に向けても「今日も最後までご声援ありがとうございました。また明日からしっかり自分の仕事ができるように頑張りますので、応援よろしくお願いします」と語ると、日本ハムのファンだけではなく、阪神のファンからもエールの拍手が起こりました。