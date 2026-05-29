【交流戦順位表】セ球団に波乱？ 最下位の中日が3連勝・首位の阪神が今季初の3連敗 ロッテと日本ハムも3連勝
プロ野球セ・パ交流戦が28日、6試合が行われました。
これで交流戦最初のカードが終了。3連勝をあげたのが、セ・リーグでは最下位に沈んでいる中日とパ・リーグの日本ハム、ロッテとなりました。一方、セ・リーグ首位の阪神と広島、パ・リーグの楽天が3連敗を喫しています。
＜5月28日の交流戦結果＞
◆中日 2-1 楽天
勝利【中日】金丸夢斗(4勝4敗)
敗戦【楽天】鈴木翔天(2敗)
セーブ【中日】松山晋也(1敗8S)
◆ソフトバンク 8-4 巨人
勝利【ソフトバンク】スチュワート・ジュニア(3勝3敗)
敗戦【巨人】赤星優志(3勝2敗)
本塁打【ソフトバンク】栗原陵矢14号、15号、山本祐大2号
◆西武 8-0 ヤクルト
勝利【西武】武内夏暉(4勝2敗)
敗戦【ヤクルト】小川泰弘(1勝3敗)
本塁打【西武】カナリオ5号、長谷川信哉7号
◆DeNA 3-1 オリックス
勝利【DeNA】東克樹(5勝3敗)
敗戦【オリックス】吉田輝星(2敗)
セーブ【DeNA】山粼康晃(13S)
本塁打【DeNA】京田陽太1号
◆日本ハム 4-2 阪神
勝利【日本ハム】福島蓮(2勝2敗)
敗戦【阪神】木下里都(1敗)
セーブ【日本ハム】柳川大晟(1勝13S)
本塁打【阪神】佐藤輝明13号
勝利【ロッテ】廣池康志郎(2勝1敗)
敗戦【広島】鈴木健矢(1敗)
セーブ【ロッテ】横山陸人(1敗18S)