プロ野球セ・パ交流戦が28日、6試合が行われました。

これで交流戦最初のカードが終了。3連勝をあげたのが、セ・リーグでは最下位に沈んでいる中日とパ・リーグの日本ハム、ロッテとなりました。一方、セ・リーグ首位の阪神と広島、パ・リーグの楽天が3連敗を喫しています。

＜5月28日の交流戦結果＞

◆中日 2-1 楽天

勝利【中日】金丸夢斗(4勝4敗)

敗戦【楽天】鈴木翔天(2敗)

セーブ【中日】松山晋也(1敗8S)

◆ソフトバンク 8-4 巨人

勝利【ソフトバンク】スチュワート・ジュニア(3勝3敗)

敗戦【巨人】赤星優志(3勝2敗)

本塁打【ソフトバンク】栗原陵矢14号、15号、山本祐大2号

◆西武 8-0 ヤクルト

勝利【西武】武内夏暉(4勝2敗)

敗戦【ヤクルト】小川泰弘(1勝3敗)

本塁打【西武】カナリオ5号、長谷川信哉7号

◆DeNA 3-1 オリックス

勝利【DeNA】東克樹(5勝3敗)

敗戦【オリックス】吉田輝星(2敗)

セーブ【DeNA】山粼康晃(13S)

本塁打【DeNA】京田陽太1号

◆日本ハム 4-2 阪神

勝利【日本ハム】福島蓮(2勝2敗)

敗戦【阪神】木下里都(1敗)

セーブ【日本ハム】柳川大晟(1勝13S)

本塁打【阪神】佐藤輝明13号

◆ロッテ 6-3 広島勝利【ロッテ】廣池康志郎(2勝1敗)敗戦【広島】鈴木健矢(1敗)セーブ【ロッテ】横山陸人(1敗18S)