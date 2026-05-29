藤木直人が新境地！ 黒木メイサ主演『八神瑛子』で“頭脳派暴力団”役 “組長”は奥田瑛二
黒木メイサが主演するHuluオリジナルドラマ『八神瑛子 ‐上野中央署 組織犯罪対策課‐』（7月24日より独占配信）より、藤木直人と奥田瑛二の出演が発表された。藤木は頭脳派暴力団幹部、奥田が上野を牛耳る暴力団組長を熱演する。
【写真】こわっ！ 奥田瑛二が暴力団組長・有嶋役 迫力ありすぎキャラショット
2014年公開の映画『渇き。』の原作となった『果てしなき渇き』や、2022年に映画化された「ヘルドッグス」シリーズなど、話題作を続々と世に送り出してきた人気作家・深町秋生。なかでも、代表作の一つとして根強い支持を得ているのが、多種多様な文化が共存する東京・上野を舞台にした警察小説「組織犯罪対策課 八神瑛子」シリーズ。同作は2011年刊行の『アウトバーン』を皮切りに、これまで5作品を発表。累計発行部数50万部を超える大人気シリーズとなっている。
そんな“警察小説の金字塔”的作品をHuluにて連続ドラマ化。主演を務めるのは、黒木メイサ。実に11年ぶりに連続ドラマで単独主演を飾り、上野中央署の「組織犯罪対策課」に所属する、いわゆる“マル暴“の危険な女刑事・八神瑛子を演じる。
これまで黒木のほか、Aぇ! group・小島健、高良健吾、池内博之、内村颯太ら多彩なキャスト陣の出演と個性的なキャラクターの情報が解禁されてきたが、このたび、藤木、奥田の出演が解禁された。
藤木が演じるのは、暴力団「千波組」のNo.2を務め、組の頭脳として暗躍する甲斐道明（かい・みちあき）。瑛子とは互いを利用し合う関係にあり、組長の右腕として冷静沈着に物事を進めていく現代的な頭脳派暴力団組員。今までさまざまな役どころを演じ切り輝かしいキャリアを積み重ねてきた藤木ですが、暴力団組員役を演じるのはなんと今作が初めて。柔和なイメージとは違い、本作ではガラッと一転、組の中枢を担う人物として鋭い睨みをきかせる演技にも期待が高まる。
甲斐役を演じるにあたり藤木は、「初めて演じる役柄だったのですが、組の中でも有能で、経済的なシノギでのし上がってきたという部分を手掛かりに演じました」と役への想いを寄せた。
奥田が演じるのは暴力団「千波組」の組長・有嶋章吾（ありしま・しょうご）。瑛子に対する物腰は柔らかながら、まさに“組長”という圧倒的な凄みを持つ人物だ。上野という街を裏で牛耳っており、ジャーナリストとして裏社会のタブーに迫ろうとしていた瑛子の夫・雅也の死についても何かを知っている様子…。真実を追い求める瑛子は、有嶋との出会いを機に、引き返すことのできない闇に足を踏み入れることになっていく。
奥田は、今回の出演に対して「以前から廣木隆一監督の作品に是非参加したいという気持ちがあり、今回はそれが叶いました」と語った。
夫の死の真相に近づくためなら暴力団とも手を組み、刑事としての一線も越えてしまう瑛子。甲斐や有嶋とは互いを利用し合う“協力関係”を結び、彼らのいる裏社会へ深く足を踏み入れることに―。ルール無用で裏社会と手を組むことで瑛子は真相に近づくことはできるのか…？
Huluオリジナル『八神瑛子 ‐上野中央署組織犯罪対策課‐』は、Huluにて7月24日独占配信開始（全5話）。
藤木、奥田のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■甲斐道明役：藤木直人
――今作への出演が決まった際の感想を教えてください。
ハードボイルドな作品は今まであまり演じてこなかったジャンルなので、自分にこんなオファーが来るなんてと驚きました。
――ご自身の役どころを、どのように考え演じたか教えてください。
千波組のNo.2、甲斐道明を演じました。初めて演じる役柄だったのですが、あまり暴力的だったり凄んだりというわかりやすいシーンがなかったので、どう説得力をつけるのかが難しかったです。組の中でも有能で、経済的なシノギでのし上がってきたという部分を手掛かりに演じました。
――今作のストーリーの見どころ、印象を教えてください。
僕はほとんどなかったのですが、アクションが凄そうです！ 台本を読んでいるだけでドキドキして、どうやって撮影するんだろうと思いを巡らせていました。一部、過激な表現が多いかもしれませんが、配信ドラマならではの迫力になるのでは？ と思っています。
――共演された方々との撮影時のエピソードがあれば教えてください。
主演の黒木メイサさんをはじめ奥田瑛二さん、池内博之くんなどお久しぶりの方が多く、とても楽しみにしていましたし、再会できて嬉しかったです。池内くんとのシーンを撮影しているとき、現場の目の前のマンションのベランダで中国人の方が大声で電話をしていて撮影が中断していたのですが、池内くんがその方に中国語で呼びかけて部屋に戻ってもらって再開できました。めちゃくちゃ格好良かったし、リスペクトです。
――楽しみにしている方々へメッセージをお願いします。
なぜ瑛子の夫は殺されたのか？ 瑛子の事故の裏にあった真相とは。誰が仲間で誰が裏切り者なのか、先が読めない展開にぜひ巻き込まれてください。そして悲しい運命を背負いながら戦い続ける瑛子に寄り添ってください。
■有嶋章吾役：奥田瑛二
――今作への出演が決まった際の感想を教えてください。
以前から廣木隆一監督の作品に是非参加したいという思いがあったのですが、今回それが叶い、念願の廣木組参加となりました。
――ご自身の役どころを、どのように考え演じたか教えてください。
清濁併せ持つ世の中で、反社会的な人物をどう演じるか…主役である黒木メイサさんと対峙し、2人が醸し出す空気感を大切にしながら演じました。
――撮影時のエピソードがあれば教えてください。
ただただ役の存在感として、どういるべきかを考え、心にしまい、撮影中は過ごしていました。皆様、是非観てください。
【写真】こわっ！ 奥田瑛二が暴力団組長・有嶋役 迫力ありすぎキャラショット
2014年公開の映画『渇き。』の原作となった『果てしなき渇き』や、2022年に映画化された「ヘルドッグス」シリーズなど、話題作を続々と世に送り出してきた人気作家・深町秋生。なかでも、代表作の一つとして根強い支持を得ているのが、多種多様な文化が共存する東京・上野を舞台にした警察小説「組織犯罪対策課 八神瑛子」シリーズ。同作は2011年刊行の『アウトバーン』を皮切りに、これまで5作品を発表。累計発行部数50万部を超える大人気シリーズとなっている。
これまで黒木のほか、Aぇ! group・小島健、高良健吾、池内博之、内村颯太ら多彩なキャスト陣の出演と個性的なキャラクターの情報が解禁されてきたが、このたび、藤木、奥田の出演が解禁された。
藤木が演じるのは、暴力団「千波組」のNo.2を務め、組の頭脳として暗躍する甲斐道明（かい・みちあき）。瑛子とは互いを利用し合う関係にあり、組長の右腕として冷静沈着に物事を進めていく現代的な頭脳派暴力団組員。今までさまざまな役どころを演じ切り輝かしいキャリアを積み重ねてきた藤木ですが、暴力団組員役を演じるのはなんと今作が初めて。柔和なイメージとは違い、本作ではガラッと一転、組の中枢を担う人物として鋭い睨みをきかせる演技にも期待が高まる。
甲斐役を演じるにあたり藤木は、「初めて演じる役柄だったのですが、組の中でも有能で、経済的なシノギでのし上がってきたという部分を手掛かりに演じました」と役への想いを寄せた。
奥田が演じるのは暴力団「千波組」の組長・有嶋章吾（ありしま・しょうご）。瑛子に対する物腰は柔らかながら、まさに“組長”という圧倒的な凄みを持つ人物だ。上野という街を裏で牛耳っており、ジャーナリストとして裏社会のタブーに迫ろうとしていた瑛子の夫・雅也の死についても何かを知っている様子…。真実を追い求める瑛子は、有嶋との出会いを機に、引き返すことのできない闇に足を踏み入れることになっていく。
奥田は、今回の出演に対して「以前から廣木隆一監督の作品に是非参加したいという気持ちがあり、今回はそれが叶いました」と語った。
夫の死の真相に近づくためなら暴力団とも手を組み、刑事としての一線も越えてしまう瑛子。甲斐や有嶋とは互いを利用し合う“協力関係”を結び、彼らのいる裏社会へ深く足を踏み入れることに―。ルール無用で裏社会と手を組むことで瑛子は真相に近づくことはできるのか…？
Huluオリジナル『八神瑛子 ‐上野中央署組織犯罪対策課‐』は、Huluにて7月24日独占配信開始（全5話）。
藤木、奥田のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■甲斐道明役：藤木直人
――今作への出演が決まった際の感想を教えてください。
ハードボイルドな作品は今まであまり演じてこなかったジャンルなので、自分にこんなオファーが来るなんてと驚きました。
――ご自身の役どころを、どのように考え演じたか教えてください。
千波組のNo.2、甲斐道明を演じました。初めて演じる役柄だったのですが、あまり暴力的だったり凄んだりというわかりやすいシーンがなかったので、どう説得力をつけるのかが難しかったです。組の中でも有能で、経済的なシノギでのし上がってきたという部分を手掛かりに演じました。
――今作のストーリーの見どころ、印象を教えてください。
僕はほとんどなかったのですが、アクションが凄そうです！ 台本を読んでいるだけでドキドキして、どうやって撮影するんだろうと思いを巡らせていました。一部、過激な表現が多いかもしれませんが、配信ドラマならではの迫力になるのでは？ と思っています。
――共演された方々との撮影時のエピソードがあれば教えてください。
主演の黒木メイサさんをはじめ奥田瑛二さん、池内博之くんなどお久しぶりの方が多く、とても楽しみにしていましたし、再会できて嬉しかったです。池内くんとのシーンを撮影しているとき、現場の目の前のマンションのベランダで中国人の方が大声で電話をしていて撮影が中断していたのですが、池内くんがその方に中国語で呼びかけて部屋に戻ってもらって再開できました。めちゃくちゃ格好良かったし、リスペクトです。
――楽しみにしている方々へメッセージをお願いします。
なぜ瑛子の夫は殺されたのか？ 瑛子の事故の裏にあった真相とは。誰が仲間で誰が裏切り者なのか、先が読めない展開にぜひ巻き込まれてください。そして悲しい運命を背負いながら戦い続ける瑛子に寄り添ってください。
■有嶋章吾役：奥田瑛二
――今作への出演が決まった際の感想を教えてください。
以前から廣木隆一監督の作品に是非参加したいという思いがあったのですが、今回それが叶い、念願の廣木組参加となりました。
――ご自身の役どころを、どのように考え演じたか教えてください。
清濁併せ持つ世の中で、反社会的な人物をどう演じるか…主役である黒木メイサさんと対峙し、2人が醸し出す空気感を大切にしながら演じました。
――撮影時のエピソードがあれば教えてください。
ただただ役の存在感として、どういるべきかを考え、心にしまい、撮影中は過ごしていました。皆様、是非観てください。