元フジテレビでフリーの平井理央アナウンサーが、雰囲気ガラリの衣装姿をアップした。

２９日までに自身のインスタグラムを更新し「イベント司会の衣装たち」を紹介。「イベントのイメージやブランドカラーに合わせて、毎回スタイリングしていただいています。普段はなかなか着ないドレッシーなお洋服は、やっぱりテンションが上がりますね。でも…もう高いヒールを長時間履くのはなかなか大変」と泣き笑いの絵文字をつけた。

左肩を大胆に出したロングドレスは、体のラインにピタッと吸い付くサテン生地。オトナの色気が全開だ。フォロワーは「普段とは別格の上品さで素敵です」「ほんまに美人すぎます」「とてもお似合いです。かわいい」「ドレスアップした理央さんはやっぱりNO 1。高嶺の花ですねー」と絶賛した。

平井アナは２００５年４月フジテレビ入社。「すぽると！」のキャスターを務めるなど絶大な人気を誇った。プライベートでは１２年７月に同局ディレクターと結婚し９月末で退社。１７年１０月に第１子女児の出産を報告したが、２２年１２月に離婚を公表した。