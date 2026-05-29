サッカーW杯で日本と同組に

サッカーの北中米ワールドカップ（W杯）が6月に開幕する。日本代表と同じグループFになったオランダ代表が27日、代表26人を発表。その顔ぶれの豪華さに、日本ファンも様々な反応を示した。

DFはリバプール所属のファージル・ファンダイクのほか、ミッキー・ファンデフェン（トッテナム）やヤンポール・ファンヘッケ（ブライトン）らプレミア勢が中心。MFはバルセロナ所属のMFフレンキー・デヨング、マンチェスター・シティのタイアニ・ラインデルスらが選ばれた。FW、GK含め豪華な26人が揃った。

顔ぶれを確認した日本ファンはXで「誰だよ、オランダなら勝てそうとか言ってたやつ」「強い。知ってたけど」「前回のドイツ、スペインより強くない？」「やっぱオランダメンツえぐいっすわ」「笑えないよこんなの」「普通に優勝候補だと思うオランダは」「どうやって点とったらいいんや」「マジで穴なくて草」などと反応していた。

オランダは世界ランキング7位。同18位の日本代表とは14日（日本時間15日）に激突する。



（THE ANSWER編集部）