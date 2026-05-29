犯罪者の心理を分析し、犯人像を割り出す「プロファイリング」。今でこそ警察ドラマなどでお馴染みの手法だが、1980年代半ばのFBI内部では「単なる直観にすぎない」と冷遇され、予算もつかない状態だった。

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そんな中、行動科学課のチームは50人以上の連続殺人鬼へのインタビューを敢行した。すると、“意外な結果”が浮かび上がってきたそう。ここでは、看護学博士でレイプ研究、被害者学研究をきっかけにFBI行動科学課で捜査官たちに協力することになったアン・W・バージェス氏他による『怪物の顔 快楽殺人者のプロファイル』（大和書房）の一部を抜粋し、捜査技術が確立されるまでの知られざるドラマを紹介する。



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プロファイリング黎明期…

80年代半ばになっても、FBI内には、プロファイリングはテクニックというより直観にもとづくものだという間違った考えがはびこっていた。この新たな捜査方法を開発するために積み重ねられた無数の研究を、どうしてここまで頑なに無視しようとするのか、私には理解できなかった。それにそのせいで私の仕事もどうなるか、予断を許さなかった。

プロファイリングの成功例はどんどん増え、しかも行動科学課が関わるまえはお手上げ状態だった事件ばかりなのに、私たちの職場の未来は定かではなかった。犯罪パーソナリティ研究に今後も予算がつくのかどうか保障されていなかったし、FBIのお偉方はプロファイリングのための研究についても、プロファイリングそのものについても、相変わらず態度を曖昧にしていた。

それでもジュベール事件（注：シリアルキラーのデータ分析で得た発見を捜査に活かすきっかけとなった事件）で初めて成果を出してから3年間のあいだ、外部機関から協力を求める依頼が急激に増えた。1981年には50件だったが、年々倍増していった。私たちの仕事がみんなから求められていることは明らかなのに、どうして支援を得られないのか？ レスラー（注：FBI行動科学課の特別捜査官）の答えははっきりしていた。

「FBIもしょせんはくだらない官僚主義に縛られがちなのさ」

私は普段は犯罪パーソナリティ研究の先行きの不透明さについては無視することにし、目の前にある日々こなさなければならない仕事に集中した。結局のところ、研究というものは、場所が大学であれ、病院であれ、そしてどうやらFBIでさえ、本質的に先行き不透明なのだ。保障など何もない。

しかしプロファイリングそのものは話がまったく別だ。私たちの捜査方法が成功を収めたという評判が広がり、捜査に行き詰まった警察などからの犯罪プロファイルに対する期待と依頼で、私たちの小さなチームは押しつぶされそうになっていた。私たちにできるのは、懸命に求めに応じることだけだった。講義や移動教室ですでに手一杯だったところにこれが加わり、全体に予算や人員も足りていなかった。何かしら手を打つ必要があったのだ。

プロファイリングの一貫性を持たせる絶好の機会

1984年1月にようやく助太刀が来た。行動科学課のデピュー課長の熱心な説得でFBIも重い腰を上げ、新たに捜査官4人がチームに配属された。しかし、私たちによこされたのは捜査官だけではなかった。FBI幹部は大量の疑問も投げかけてきたのだ。

プロファイリングをもっと一貫性のあるものにできないか。

プロセスをもっとスピードアップできないか。

プロファイリングをもっと幅広いケースに対応させられないか。

どの質問にも単純にイエスと答えたいところだったが、実際のところ、どう答えていいかまったくわからなかった。自分たちの仕事の成果も捜査官たちのことも信用していたが、プロファイリングは犯罪捜査の世界にこれまであったどんなやり方とも違っているのだ。しかもまだ揺籃期だった。

私の頭の中では、プロファイリング・プロセスのことはしっかり理解できていた。精神科の患者を診断するときに使うやり方と似ているからだ。疾患や精神状態を特定するための手がかりがすべてそこにあることはわかっていて、あとはどこにそれがあるかを見つけ、うまくつなぎあわせればいいだけだ。でも新加入した捜査官たちの履歴は私とはまったく違う。プロファイリングをおこなうための彼らなりの思考回路が必要だろう。つまり、犯罪パーソナリティ研究から得たエビデンスをもとにしたアプローチだ。

ダグラス（（注：FBI行動科学課の特別捜査官）とレスラーと私が正しい道を選べば、新加入の捜査官のための研修プログラムを構築しながら、プロファイリング研究の検証もいっぺんにやってしまえるかもしれない。だから1984年の初夏、私は大学を休職し、クワンティコ（注：バージニア州の町。FBIアカデミーがある）のチームとプロファイリングのブラッシュアップに集中した。

クワンティコの地下に自分のオフィスはなかった。とはいえ捜査官のほうも、切れ目なく続くしっちゃかめっちゃかな騒音――廊下の向こうから聞こえるわめき声、鳴りやまない電話、アナログの最新式ファックスがキーキーたてる音――で私の集中を削ぐのは気が引けるだろう。だから2つの廊下の交差点にある大きな会議室に、小さなデスクを1つもらった。

部屋には巨大なファイルキャビネットが6基置かれ、どれも時系列に並べられた行動科学課の事件記録とそれに関する新聞の索引でいっぱいだ。環境は完璧だった。そこにいると騒ぎの中心にいるような気分になれたし、シリアルキラーやその犯罪について私たちが集めた捜査資料にどっぷり浸かれた。

私の使命は犯罪者のこんがらがった頭の中身を解きほぐし、共通する糸を見つけだすこと。そのために必要なものは何でも揃っていた。私にとって、犯罪パーソナリティ研究に細かいニュアンスや奥行きを加え、その知識をプロファイリングに適用してプロセスをもっと速め、一貫性を持たせる絶好の機会だった。

シリアルキラー特有の行動パターンが明らかに

まずデータの解析から始めた。この時点では、私たちは50人以上の悪名高き殺人犯にインタビューを終えていた。もともとの研究でレスラーたちが話を聞いた36人に加え、その後も私たちでインタビューを重ねたからだ。

誰もが躊躇なく胸中を話してくれた。どうやって標的を選んだか、犯行時の出来事、持ち帰った記念品、ポルノグラフィーが果たした役割、犯行後の行動、その後の期間に彼らが何を考えていたかなど、1人ひとりの犯罪傾向を明らかにしようとするあらゆる質問に、彼らは積極的に答えた。彼らの答えは驚くほど似通っていた。

分析してみると、犯行現場や犯罪者に見られるこの共通点は時代や場所に関係なく存在し、個人が偶発的におこなった暴力行為だとはとても思えないとわかる。

たとえばインタビューした殺人犯の51パーセントは平均以上の知能があり、72パーセントは父親と感情的に距離があり、86パーセントは犯行に先立って精神疾患の病歴あるいは診断歴があった。

この犯罪者の過去に関するデータから、一般的な人間行動と比較して、初めてシリアルキラー特有の行動パターンが明らかになった。おかげで犯罪プロファイリングは計測可能な研究データとしての基盤を持ち、研究結果がさらに実証されることになった。

殺人者の頭に入りこむリスク

私が最初にレスラーに結果を見せたとき、彼は安堵の息をついた。

「正直に言うと、いちばん恐れていたのは、俺がこの数年間ここでやってきたこととデータが、まったく、完全に、かけ離れているんじゃないかってことだった」

気持ちはよくわかった。私たちがしている仕事、つまり犯罪の性質を理解するために犯人の頭の中に入りこむことには深刻なリスクがあった。恐怖とじかに向きあわなければならないからだ。行動科学課の捜査官のあいだでは体重減少や胸の痛みに襲われることなど日常茶飯事で、なかでもダグラスは最悪のケースとなった。

1983年、彼はシアトルでの仕事中に倒れて意識不明となり、病院に救急搬送された。髄膜炎であやうく命を落としかけたのだ。ヴァージニアの自宅に戻ってリハビリし、なんとか自分の足で立てるようになるまで何か月もかかった。

「地上最凶のやつらを狩りだす6年間の報いだと思ったよ」と彼は言った。以降、私は定期的にチームメンバーと面談し、担当する事件のせいで精神的に参ったりしていないかチェックするようになった。私たちはたがいにできるかぎり様子を確認しあい、支えあう必要があった。

捜査経験で変わるプロファイリング・プロセス

このことから、1984年夏、私はまた別のことに注目するようになった。私が理解したかったのは犯罪者の心理だけではなかった。捜査官たちの心の動きも知りたかったのだ。彼らの目的がアンサブの心理を考えることだとすれば、彼らのアプローチ方法についても1つひとつ正確に知る必要があった。そうすればプロファイリング・プロセスの方法論をよりよいものにできるはずだ。

そこで私は観察を始めた。各捜査官の考え方や行動パターンに注目し、目にしたことを書き留めた。映像で考え、犯行の様子を想像して頭の中で構築する者もいれば、頭の中でチェックリストを作って考えを整理する者、白紙の状態でミーティングに臨み、ほかの人の分析に疑問を投げかけて自分の意見を丁寧に組み立てていく者もいる。そんなふうにやり方は違っても、捜査官たちは80パーセント以上の確率で同じ結論にたどり着いた。不気味なくらいだった。

たとえば、のちにジョン・ジュベールと特定されるアンサブ（注：［Unknown Subject］特定前の容疑者）の身長と体重を想定しようとしたとき、レスラーは、被害者を道端に捨てていることから、容疑者は痩せていると考えた。

被害者を遠くまで運ぶ体力がないことを示唆している、というわけだ。ヘイゼルウッド（注：FBIの管理官）も容疑者は瘦せ型と考えたが、その理由は足跡の歩幅が狭かったからだ。両捜査官ともアンサブを“細身”とし、実際そのとおりだったが、推理方法はそれぞれ違っていた。それまでのキャリアが違うので捜査経験も違っていたせいだろう。

こうした答えの収束ぶりからいくつか疑問が浮かんだ。教えられるとしたらプロファイリングのどの部分か、経験によって磨きあげられるのはどの部分か、特定の捜査官にプロファイリング向きの素質があるかどうか、それをどうやって査定できるのか。私にもわからなかったが、調べる絶好のタイミングだと思えた。

第2世代のプロファイラーたち――新たに行動科学課に配属されたロン・ウォーカー、ビル・ヘイグマイア、ジャドソン・レイ、ジム・ライト、それに見習いプロファイラーのグレッグ・クーパー――が現行の事件に関わりはじめたところだからだ。答えは間もなく出るだろう。彼らがどう成長し、仕事にどう貢献するかは、プロファイリングの未来に大きな影響をあたえるはずだった。

もしこれらの新メンバーたちが、手に入れた情報にもとづいてアンサブの行動パターンを分析し、再構築し、分類することができたとすれば、プロファイリングは学んで身につけられる技術だと言える。新加入の捜査官や法執行官を訓練し、成長させることができた先例となり、青写真になるわけだ。

シリアルキラーに白人が多いワケ

いずれにしても、4人の捜査官と見習いが1人、行動科学課に入ったことで、私たちの肩の荷がだいぶ下りた。今までよりはるかに多くの事件を担当できるようになったのもあるが、取り組む事件の幅も広がった。それまでは、私たちがプロファイリングをしたのは、研究材料としても実際の事件捜査としても、18歳から25歳までの男性加害者ばかりで、ほとんどが白人だった。犯罪者の犯行の方法や動機はさまざまだが、人口統計学的にはほぼ同じ階層に収まる。

理由の一部は、当時知られていたシリアルキラーはそういう人々だったという単純な現実だ。しかし、それは同時に、警察カルチャー全体の弱点でもあった。70年代末から80年代初め、マイノリティが被害を受けた事件に比べ、白人が被害者である事件のほうが徹底した捜査がおこなわれたからだ。残念だが、それが真実であり、私たちの課題でもあった。ありとあらゆる階層の犯罪者やその犯罪を理解しようとしても、それが妨げとなったのだ。

いまだにアカデミーには数人しかいない女性の1人だった私は、ほかの誰より社会にはびこるこの問題に敏感だったのだと思う。仲間はずれにされる気持ちはよく知っていたし、そういう側面の持つ意味が身をもってわかるようになった。私はチームに対してこの点をしばしば強調したし、多様なバックグラウンドを持つ捜査官がいたほうが犯罪の多様性を知り、視野を広げることができると話した。すると2、3人はなるほどとうなずくが、それで終わることが多かった。

チームの捜査プロセスを確立した事件

しかし、第2世代のプロファイラーとしてジャド・レイが行動科学課に加わって、ようやく変化が訪れた。彼はチーム初の黒人捜査官で、私たちはすぐに仲間になった。ジャドは、行動科学課はぬるま湯に浸かっていてはだめだと主張し、人口統計上の狭い範囲に収まらない犯人たちのプロファイリングに取り組む大切さに同意した。あとはそれを証明するだけだ。

犯人がどんなに思いがけない人物であろうと、捜査プロセスに新風を吹きこむ私たちのテクニックがみごとに暴く、そんな事件が必要だった。それは、1984年のある午後、ロン・ウォーカー捜査官のデスクに降臨した。

翌朝早く、ウォーカーを主任プロファイラーとして、私を含む6人――私はレイをそこに入れるよう事前に手配した ――が“核シェルター”に集まった。私たちが到着したとき、すでに準備は整っていた。そして、事件の概要を理解する時間を少しもらったあと、私は普段とは違うやり方でこのミーティングを進めることに決めた。プロファイリングそのものと同様、事件の細部にも目を配りたいと思った。

捜査官はそれぞれ、自分なりの長所を活かしてプロファイリングに臨むことはわかっていたが、そうした捜査官ごとの違いが結果にどう影響するか、これまで考えたことがなかった。この点は重要だった。捜査官の質問方法、情報処理の仕方、事件を自分の得意分野に持ちこもうとする姿勢を見ていると、方法論としてのプロファイリングへの理解が深まった。言い換えると、各捜査官が事件をどう見るかが、プロファイリング・セッションを動かす重要要素だということだ。

各捜査官の作業の様子を観察していると、セッションの議題に対する彼らのアプローチや分析方法がだんだんわかってくる。捜査官自身が、プロファイリングの全体図の中で考慮するべきデータの1つなのだ。

「これはチームにとっては初めてのケースとなるかもしれない」

ウォーカーが言い、今後の参照のために会話を録音するべく、テープレコーダーの録音ボタンを押した。

「犯行を目撃した者がいる。どうやらアンサブは女性らしい」

彼はそれから照明を消し、プロジェクターを遠くの壁に向けた。

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プロジェクターの光が浮かび上がらせたのは、誰も予想だにしなかった「女性」による残酷な凶行。チームが挑むことになった前代未聞の惨劇は、こうして幕を開ける。

〈「これらの写真から、刺創の1か所は肝臓を深く傷つけているのがわかる」車のトランクに残された“真っ赤な手のひらの跡”…15歳の少女が刺殺された「スクールカースト殺人事件」の全容に迫る《1984年・カリフォルニア》〉へ続く

（アン・W・バージェス,スティーヴン・M・コンスタンティン／Webオリジナル（外部転載））