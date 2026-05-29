〈知能は平均以上、父親と距離がある、そして…“50人以上のシリアルキラー”と面会した女性捜査官が気づいた、彼らの“不気味な共通点”とは〉から続く

1984年6月、カリフォルニア州の高級住宅地で悲劇は起きた。

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スクールカースト上位の人気者である15歳のカースティンは、憧れの会員制クラブの「秘密のディナー」に誘われ、迎えに来たオレンジ色のボロ車に乗り込んだ。が、彼女は数時間後に自宅の玄関先で何者かにメッタ刺しにされてしまう。

倒れる少女、悲鳴、血まみれの手形、そして猛スピードで走り去る謎の女――。目撃者がいたにもかかわらず、捜査は難航を極めた。果たして、少女を襲った不気味な殺人鬼の正体とは。アン・W・バージェス氏他による『怪物の顔 快楽殺人者のプロファイル』（大和書房）の一部を抜粋して紹介する。



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スクールカースト殺人事件

1984年6月23日、カリフォルニア州オリンダ郊外の高級住宅街で、15歳のカースティン・Cは自宅で1人、迎えの車を待っていた。地元では“ボビーズ”の名で知られる、〈ボボリンクス〉という会員制クラブへの秘密入会ディナーに連れていってもらうためだ。

ボビーズに入会できることは、彼女にとって大事件だった。会員になれば、高校の狭い交友関係よりはるかに広がりのある社会的ステータスが手に入る。だから、少し前にカースティンの母親が電話を受け、正体不明の女性から、ディナーは秘密裏におこなわれるが、午後8時半にカースティンを迎えに行くと言われたとき、家族みんなが大喜びした。

その夜、カースティンの両親と12歳の弟は野球観戦しながらのパーティーに参加するため外出し、カースティンは1人で車が来るのを待っていた。午後8時20分、「うまくいくといいね」と幸運を祈る母親から電話がかかってきた。直後に車まわしからクラクションが聞こえ、カースティンは急いで家を出ると、オレンジを基調にしたツートンカラーのおんぼろのフォード・ピントの助手席に乗りこんだ。

ピントは近所の長老派教会まで走り、その前で止まると、2人を乗せたまま30分近く停車していた。やがてカースティンはおもむろに車から降り、500ヤード（約450メートル）ほど歩いて、袋小路の行き止まりにある家族ぐるみの付き合いのアーノルド家を訪ねた。

ミセス・アーノルドがドアを開け、カースティンが状況を説明するのを熱心に聞いた。

「友だちのふるまいがなんだか妙で、私をどうしても家に送ってくれないんです」

そして、もし可能なら、両親に電話させてもらえませんかと頼んだ。

口論後に襲撃…真っ赤な手のひらの跡と車で走り去る謎の女

そのときミセス・アーノルドは、歩道に立っている栗色の髪の10代らしき少女に気づいた。たしかに変な感じがしたので、彼女はカースティンを家の中に招き入れた。カースティンは自宅に電話したが、両親はまだ帰宅していなかった。そこで、家まで車で送ろうと言ってくれたミスター・アーノルドの申し出を受けた。2人は午後9時40分ごろに出発した。

3マイル（約5キロメートル）先にあるカースティンの自宅をめざして運転するあいだ、アーノルドはオレンジのピントが少し距離をあけて明らかについてきているのに気づいた。

彼はカースティンのほうを見て、単刀直入に尋ねた。

「君といっしょにいたのはあの子？」

カースティンはそうだと答え、でもとくに問題はないので大丈夫です、と請けあってから冷静に話題を変え、学校や友人の話を始めた。

自宅に到着すると、両親がまだ帰ってきていないことにカースティンは気づいた。隣の家のところで待ちます、と彼女はアーノルドに言い、彼も、君が無事に家に入るところを確認するまで見守るよ、と告げた。ところがその直後、女性が隣人宅の前庭の芝地を突っきって、玄関ポーチに立っているカースティンに近づくのが、助手席側の窓越しに見えた。

アーノルドは2人が口論する声を聞き、カースティンが地面に倒れるのを見た。悲鳴も聞こえた。少しして、車まわしを走ってきた襲撃者がピントに飛び乗るとカーブを曲がり、急なUターンをして猛スピードで走り去った。

そのあと起きたことは複数の人々が目撃していたが、話の多くは混乱の極みだった。あちこちで玄関ポーチの灯りがつき、騒ぎを聞きつけた隣人たちが外に出てきた。カースティンは立ちあがって、大声で助けを求めながらよろよろとアーノルドの車の横を歩いていった。体を支えるために血まみれの手をついた車のトランクには、真っ赤な手のひらの跡がはっきりとついていた。

アーノルドは走り去るフォード・ピントをしばらく追いかけたが、思い直して犯行現場に引き返し、カースティンの様子を確認しなければと思った。すると救急隊員がカースティンを救急車に急いで運びこむのが目に入った。警官の姿が見えたので、自分がしばらく追跡したピントのことや、カースティンが話していた奇妙な友人のことを伝えた。

目撃情報を得るも行き止まる捜査

そういう騒ぎの真っただ中に、カースティンの家族が帰ってきた。わめき声で混乱していた現場は一転してしんと静まり返り、やがて救急車後部のストレッチャーに横たわっている娘に家族が気づくと、またわめき声が舞い戻ってきた。娘は血だるまだった。救急隊員は後部ドアを閉め、サイレンを響かせて、野次馬の群れを貫いて走り去った。カースティンは近くの病院に運びこまれたが、1時間後に死亡が確認された。午後11時2分だった。

捜査はすぐに始まった。最大の手がかりに最も重点が置かれた。犯人が乗っていたフォード・ピントである。警察は750台以上の黄色とオレンジのツートンカラーのピントを確認したが、カースティンを殺した犯人とつながる明確な証拠をつかめなかった。

そこで警察はさらなる目撃者を探した。見つかったのは3人。1人目はアーノルド一家の近隣住民で、夜の散歩に出かけたときに袋小路に停まっているピントを見たと証言した。運転席には女性が乗っていて、ひどく動揺しているように見えたので、窓に近づいて大丈夫ですかと尋ねたという。運転手は彼を追い払うしぐさをし、「平気よ、放っておいて」と言った。2人のやり取りはそれだけだった。

2人目と3人目は若いカップルだった。彼らも教会の敷地に車を駐車していた。そこは一帯の高校生のたまり場になっていて、みんなで集まって騒いだり、マリファナを吸ったり、セックスをしたりする場所だった。2人は、ピントがやってきて、そこで35分ほど停まっていたのを見た。ただ残念ながら、2人はカースティンのことも運転手のことも認識できず、車内の様子もよく見えなかったという。

「事件はここで行き止まりになっている」

ウォーカー（注：新たに行動科学課に配属されたプロファイラー）はファイルの最後のページをめくり、テーブルを囲む一同を見渡した。

「ほかになんの手がかりも見つからないまま数か月が経った。今や捜査はストップした。とりあえず、検死医の報告書を次に見せておきたい。刺創は5か所、右の前腕に防御創が1か所。刺創のうち2か所は被害者の背中を深く貫いていて、右肺と横隔膜に達している」

ウォーカーはプロジェクターのスライドを2、3枚急いで先に送った。

「それから司法解剖の報告書。これらの写真から、刺創の1か所は肝臓を深く傷つけているのがわかる。そして胸の別の2か所の傷は深さ15センチほどで、左肺を貫いている。被害者は出血によって窒息死したと思われる。身体的および性的暴行の形跡はない」

「わかった。質疑応答を始めよう」

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凄惨な遺体の記録を映し出す中、前代未聞の「女性容疑者」をめぐる白熱の議論が幕を開けた。残されたわずかなピースから、彼らはいかにして犯人の心理を読み解いていくのか。

〈「周到な計画のもと、家から連れだされ、結局ナイフで殺害された」15歳少女を刺し殺した犯人の正体は女子高生…!? FBIが導き出した驚愕の“プロファイリング”は正しかったのか〉へ続く

（アン・W・バージェス,スティーヴン・M・コンスタンティン／Webオリジナル（外部転載））