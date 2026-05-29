〈「これらの写真から、刺創の1か所は肝臓を深く傷つけているのがわかる」車のトランクに残された“真っ赤な手のひらの跡”…15歳の少女が刺殺された「スクールカースト殺人事件」の全容に迫る《1984年・カリフォルニア》〉から続く

オレンジ色のボロ車に乗った女に、15歳の少女が惨殺された事件。手詰まりとなった地元警察に代わり、FBI行動科学課のプロファイラーたちが動き出した。彼らが導き出したのは、いかにして見えない犯人の「怪物の顔」をあぶり出したのか……。

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ここでは、アン・W・バージェス氏他の『怪物の顔 快楽殺人者のプロファイル』（大和書房）の一部を抜粋。緊迫感あふれるプロファイリング会議の全貌を抜粋する。



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はっきりしない目撃証言とオレンジのおんぼろピント

「犯人を目撃した者の証言は？」

レイ（注：新たに行動科学課に配属されたプロファイラー）が尋ねた。

「うん、そこが問題の1つなんだ」

ウォーカー（注：レイ同様のプロファイラー）が首を振った。

「アーノルド（注：被害者が最後に会っていた人物。加害者を目撃した）は目撃者としてあまり役に立たない。すっかり気が動転していたらしい。プレートのナンバーも思い出せないし、車の横を走り去った人物についても描写できずじまいだ。言えたのはそれが女性で、髪は茶色のまじったブロンド、ジョギングスーツみたいな服装だったってことだけだ。年齢層さえはっきりしなかった。『年を取ってもいないし、若くもない』それだけ。警察は彼に催眠術をかけることまでしたが、それ以上の情報は引きだせなかった。別の目撃者、カーセックスをしていたカップルは、駐車場の反対の端の隅に車を停めていた。連中が見たのは、被害者がピントから降りて立ち去るところだけだ」

「それがピントだったってことは確かなのか？」

レイが尋ねた。

「被害者を家に迎えに来て、アーノルドが追跡した同じピントだった？」

ウォーカーは一瞬むかっとした表情を浮かべた。

「被害者を迎えに来たのはオレンジのピントだった。教会の駐車場で目撃されたのもオレンジのピントだ。ここでも、あそこでも、目撃されたのはオレンジのピント。同じ車だよ。もしもっと証拠が必要なら、傷やへこみだらけのそれを見た大勢の目撃者がいる。おんぼろだったんだ」

私は横目でダグラス（注：FBI行動科学課の特別捜査官）がにやりとするのを見た。彼が何をしようとしているのか、私にはわかった。ここでジョークを一つ口にするか、何か軽口をたたいて、室内の張りつめた空気を緩めようとするだろう。

秘密入会ディナーは本当にあったのか

「まあまあ、落ち着けよ、ウォーカー。1つ変なことを訊こうと思うが、いいか？」

ダグラスが降参を示すように両手をあげた。

「そもそもその夜、秘密入会ディナーは本当にあったのか？」

「いや、なかったんだ。まずは“ボビーズ”に話を戻そう。クラブの主催者たちは全員町にいなかった。毎年恒例の視察旅行でハワイに行ってたんだ。言っておくが、これは大学の女ソロリティ学生クラブみたいな市民団体で、地元の病院に看護助手のお手伝いを派遣したりするような社交クラブ組織だ。限られた者しか入れない会員制なんだよ。そしてメンバーはおおむね金持ちばっかりだ。だから視察旅行でハワイになんか行き、町に残っているのは新入会員と非役員だけだった。会員もそう多くない。あまり大きな組織じゃないんだ。たぶん女の子が2、30人ってところで、そのうち半分ほどは何かしらの役員になっている。

だから事件が起きたとき、会員のほとんどは町にいなかった」

凶器のナイフと現場の血濡れの指紋は

「凶器についてもう少し知りたい」

レスラー（注：FBI行動科学課の特別捜査官）がまた会話に加わった。

「見つかったのか？」

「いや、見つかってない。せいぜいわかるのは、凶器は大型の片刃のナイフ、おそらく典型的なハンティングナイフだろうってことぐらいだ。だがこれも確認されているわけじゃない。目撃者はナイフを見てないからな。あるのは検死官の報告書だけだ。そこでは、刺創は片刃のかなり大型の刃物、すくなくとも刃幅1.5インチ（約4センチメートル）はあるナイフによるものとされている。警官が現場でバターナイフを発見したが、事件とは無関係だった」

「バターナイフのほかに何か回収されたものは？」

「たいしたものはなかった」

ウォーカーが言った。

「現場のポーチの手すりの1つに血濡れの指紋が残っていて、被害者のものではなかった。残念ながら部分的で、指紋鑑定するには不充分だった」

「被害者の話に戻ってもいいかな」

私が話題を変えた。

「事件が起きるまで、彼女の様子はどうだったの？ 目撃者はどんなふうに話してる？」

「パニックになっている様子はなかった。アーノルドとその妻の話では、不安そうで、少し動揺しているように見えたらしい。その程度だ」

「被害者分析の見地からするとどう? 被害者プロファイルは？」

私は尋ねた。

「ちょっと待ってくれ」

ウォーカーがノートをめくっていく。

スクールカーストの1軍だった被害者は…

「記録を見ると、15歳の高校生で、学校ではとても人気があり、スクールカーストの1軍に所属している。家庭でも小さなプリンセスといった感じで、両親は娘のどんな気まぐれでも許してしまうようなところがあったようだ。きょうだいもいるが、被害者が長女だった。とても魅力的な女の子だよ。

被害者分析からすると、彼女の経歴や環境にリスキーなところはまったくなかった。女友だちとも仲良くしているし、学校の男子学生とも仲良くしているし、大人たちともうまくやっている。われわれの知るかぎり、不特定多数と性的関係を結んでもいなかった。同級生たちに言わせれば一種のじらし屋で、男の子をその気にさせながら、いよいよという場面になるといつもつれなくするそうだ。少々普通じゃない一面があるとすれば、まあ、カリフォルニアではけっして普通じゃないとは言えないが一般的な15歳の少女として普通じゃないのは、しばしばドラッグをやっていた点かな。

マリファナも吸ってたし、相当酔っぱらうまでビールもよく飲んでいた。しょっちゅうというわけではなかったが、パーティーがあれば参加し、ビールを飲み、ジョイントを勧められればもちろんノーとは言わなかった。だが、カリフォルニアの高校生なら、これは普通じゃないとは言えない。とはいえ、彼女がそういう環境にあったのは確かだ」

アンサブも“ボビーズ”の1人だったのか

「彼女を家に送った男、アーノルドか……そいつが事件に関わっていた可能性はないのか？ 現場のそんなに近くにいながらアンサブ（注：［Unknown Subject］特定前の容疑者）のことをほとんど覚えていないのはかなり異例だ」レスラーが言った。

「とにかくビビッてたんだ。目の前で起きたことにすっかり圧倒されてしまったらしい」

「うーん、どうも納得できないな」

レスラーが続ける。

「ひょっとして、アンサブは彼の知人だったんじゃないか？ 知っている高校生だから、かばおうとしているとか」

「ちょっと待って」

私はさえぎった。

「プロファイリングを始めるまえにはっきりさせておきたいことがある。被害者は人気者だと言ってたよね? それなら、入会ディナーについて訊けるような、すでにクラブに入っている友だちがいたんじゃない？ その晩そんな会は開かれないって教えてもらえなかったのかな」

「いいところに気づいたな」

ウォーカーがうなずいた。

「実際被害者は友人の1人に入会ディナーのことを尋ねたんだ。じつは“ボビーズ〞の会員であるその友だちは、ディナーのことを知らなかった。とはいえ被害者とその友人は、会が開かれる可能性はある、それが入会式かもしれない、私たちが知らないだけかも、と納得した。なにしろ、一種の秘密クラブなんだ。だから被害者は行くことにした」

「だとすると、アンサブも“ボビーズ”の1人ってことだよな」

ヘイゼルウッド（注：FBIの管理官）が言った。

「そうでなきゃ、被害者が彼女の車に乗っていっしょにディナーに行ったりしないだろう。まして、駐車場で彼女としばらく過ごすなんて」

「もうプロファイリングが始まってるってことだな」

ウォーカーが言った。

「いいだろう。だが、犯人が“ボビーズ”の1人だと決めつけるには問題が1つある。最初の電話を受けたのは母親で、被害者自身ではなかった。これはわざとじゃないか、と僕は思うんだ。一種の偽装だと。同時に、誰にしろ電話をした人間は“ボビーズ〞の入会手続きについて細かいところまでよく知っているってことがわかる。だからそうだな、君の言うとおりかもしれない。運転手が会員だとわかっていなかったら、その車に被害者が乗るなんておかしい。“ボビーズ”が入会手続きに非会員を使うはずがないんだから」

「計画的」なのに「無秩序」な犯行

「プロファイラーとしての僕の考えはこうだ」

ダグラスが意見を述べはじめる。

「被害者と加害者は知り合いで、おそらくは、被害者の家族も友人も知らない何らかのつながりを持っていた。ここで起きたさまざまな出来事が示唆するのは、さっきウォーカーがじつに的確に指摘したように、加害者は“ボビーズ”の一員か、すくなくともその組織についてよく知っている、ということだ。

つまり女性に違いない。土地勘があることもまず間違いない。ピントの運転手は、地元のティーンエイジャーたちがよく行く場所に被害者を連れていっているからだ。状況から考えると、明らかに計画性がある。年端の行かない子供にはできないことだから、高校の上級生だろう。あるいは、卒業したてだがまだ地元を離れられず、そこに縛りつけられているのにどこにも所属できないことに、一種の怒りを感じているのか。

しかし矛盾しているのは、犯行の計画はとても秩序だっているのに、犯行の経緯にはまったく秩序がない。車に乗っている目撃者の目の前を走って被害者のところに行って刺し、しかも同じ目撃者の横を二度も通っている。一度は被害者のところに行くとき、二度目はそこから戻ってくるとき。あまりにも軽率だ」

「計画性がありながら無秩序だという点は重要だな」

ヘイゼルウッドはダグラスの考えを引き継いで同意した。

「だが、アンサブの計画が本当はなんだったのか考える必要がある。殺人が目的だったとは思えない。というのも、チャンスならその前にいくらでもあったからだ。すくなくとも、駐車場に車を停めていた35分間がそうだし、その前だって2人でずっと同じ車に乗っていた」

「そのとおり」

ウォーカーもうなずく。

「駐車場で何かが起きて、まずい状況になった。喧嘩か何かしたんだろう。被害者はピントから降りて、『何よ、これ。私、帰る。あんた変だよ』とか何とか言った。そして、そこで何が起きたにしろ、ピントの運転手は悲しみ、不安になり、怒り、憤慨し、とうとう被害者を家まで追いかけて車を降りると、襲撃した」

「あまりにも無秩序で衝動的な行動だ」

ダグラスが言った。

「殺人が目的だったとは思えない」…犯人の動機は“恋愛感情”!?

「一連の行動は殺人のために計画されたものではなく、理由はわからないが、単純にこの少女といっしょにいたかったからじゃないか。おそらく恋愛感情から」

「じゃあ、高校生くらいの年齢の女性を想定してプロファイルを作るってことでいいかしら」

私は室内を眺めまわし、うなずく顔をいくつか見た。

「だとしたら、ハンティングナイフはプロファイルのどこに当てはまる？ たまたまそこにあった凶器にすぎないとしたら、どうして女子高生が車にそんなものを？」

「まあ、運転手が車を所有していたのか、普段から友人か家族から借りているのか、そこはわからない」

ウォーカーが言った。

「もし後者なら、ナイフはアンサブとも彼女の目的とも無関係だった可能性が高い」

「被害者分析の観点から考えると、車の古さや状態も重要要素だと思う」

私は言った。

「これは経済力の欠如を示している。犯行がおこなわれた場所は一般に富裕層が住む地域で、大きな格差がある。車の状態からするとアンサブは低所得者層に所属すると考えられ、地域に溶けこめないことも不満に思ってたのかも」

殺人は計画的だったのか

「きわめて重要だと思うことを1つ挙げておきたい」

レスラーが口を挟んだ。

「車のことはしばらく脇に置こう。被害者の少女は周到な計画のもと、家から連れだされ、結局ナイフで殺害された。ナイフというのは普通、計画的な殺人で使われる凶器だ。しかも被害者とアンサブはかなりの時間2人きりで過ごしていたのにそのあいだは何も起きず、また、被害者の顔にはいっさい傷がなく、服が破れるなど争った形跡もない。

だが、君たちの中には、これは計画的な殺人ではないと主張する者もいて、そうなると凶器は選択されたものではなく、たまたまそこにあったものということになる。これだけ計画的にあれこれ仕組んでおきながら、いきなり被害者を刺殺するというのは、あまりにもギャップが大きい」

「われわれがまだ知らない何か別の事情があるのかもしれない」

ダグラスが話を広げる。

「駐車場で過ごしていた時間のことや衝動的な襲撃について説明してくれる何か」

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周到な計画と、衝動的すぎる凶行。プロファイラーたちが見出したその不可解な矛盾は、やがて思いもよらない「怪物の正体」をあぶり出していく。しかし、事件はまだ終わっていなかった――。

〈「どうしてそんなことしたのとか、どうか言わないで」同じ高校の人気者をメッタ刺しにした少女（16）が“署名入りのメモ”で殺人を告白…母親に向けられた“あまりに悲痛なメッセージ”とは〉へ続く

（アン・W・バージェス,スティーヴン・M・コンスタンティン／Webオリジナル（外部転載））