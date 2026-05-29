働く中で誰もが味わう「理不尽」を「理論」で明快に解き明かし、「なぜ働くのか？」という問いに徹底的に向き合ったビジネス書『理不尽仕事論 「クソが!!」と思った時に読む本』。

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本書の著者、組織開発や人材育成のプロフェッショナルである坂井風太さんが、YouTubeチャンネル『TBS CROSS DIG with Bloomberg』に登場。MCの竹下隆一郎さんとともに、現代の20代、30代が直面している「クォーターライフクライシス」という現象についてお話しします。

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20代に前倒しされる「ミッドエイジクライシス」

『TBS CROSS DIG』CCO・竹下隆一郎さん（以下、竹下） 今回のテーマは「20代で『中年の危機』？」です。一般的に「中年の危機（ミッドエイジクライシス）」といえば、40代や50代が悩むイメージがありますが、最近はこれが20代に前倒しされているそうですね。

坂井風太さん（以下、坂井） そうなんです。「自分はこの会社でこれくらいまで出世して終わるんだろうな」と、40代、50代で人生の有限性や限界が見えてしまうことが元々の「中年の危機」でした。

ただ、これが今前倒しで起きている。これが「クォーターライフクライシス」です。20代後半から30代前半で同じような虚無感を感じる人が出てきています。

竹下 なぜなのでしょうか？ 40代、50代は転職市場でも大変だったりしますが、20代なんて、まだまだ可能性だらけですよね。



『理不尽仕事論 「クソが!!」と思った時に読む本』

坂井 クォーターライフクライシスの原因は大きく3つあります。

1つ目は、「SNSによる比較範囲の爆発的な拡大」です。昔なら同じ社内の人間と比べて「自分はこれくらいかな」と納得していたものが、X（旧Twitter）やInstagramを開いて他の人の生活を目にすることで、「自分だけが取り残されているのではないか」という不安を感じやすくなってしまうんです。隣の芝生が青く見えるし、近く見える。

2つ目は、ある意味逆説的ですが、「選択肢が多いから」です。今の時代、一つの会社に勤め上げるのが当たり前ではなくなってきている。だから、「いろいろな選択肢があるのに、この会社に居続けていいのだろうか」「その選択肢を取れていない自分はダメなんじゃないか」と。

『理不尽仕事論』の帯を書いてくださった三宅香帆さんの『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』でも言及されていますが、哲学者のビョンチョル・ハンの「自己搾取」という概念に近い現象です。「あなたは何でもできる」と言われるからこそ、「もっと働かなきゃ」「もっと上を目指さなきゃ」と自分を追い詰めてしまうんです。

そして3つ目が、「ネタバレ世代」というキーワードに関わってきます。SNSでいろいろな人の生活が見えるわけですよね。だから「上場したとしても裏側は辛そうだぞ」とか「タワマン住んだらペアローンで大変らしい」と思ってしまう。何を目指していいかも分からないし、目指そうと思った先にある人生も辛そうに見えるから、人生の方向感覚を失って虚無感に陥ってしまうんです。

上の世代が見せる「B面詐欺」というトラップ

竹下 「ネタバレ世代」とは何ですか？

坂井 旅行に例えると分かりやすいですが、今の時代、行く前にSNSで現地の綺麗な写真や動画を見せられすぎて、実際に行っても「写真で見たまんまだな」と感動が薄れてしまう。これと同じことが人生でも起きているんです。

仕事なら「管理職になったら辛いよ」といった、「B面」を見せられてしまうから、憧れじゃなくなってしまう。

竹下 上の世代の“ネタ”がバレてしまっているということですね。

坂井 そうなんです。ただ、これには一種のトラップがあると思っています。社会的成功者たちが、周囲からの嫉妬や攻撃の対象にならないために、防御策として「本当は辛いんです」とアピールしている「B面詐欺」の側面もあるからです。

でも、私は「人生のネタバレなんて絶対にされない」と思っています。なぜなら、タワマンに住むにせよ、「住んでどうだったか」という答えは自分が体験しないと分からないからです。客観的な価値ではなく、自分の心がどう動くかという「主観的な心の躍動」しかない。

竹下 あくまでも他人の答えは「n=1」にすぎず、自分で体験しないと分からないということですね。

坂井 L.A.ポールという哲学者の『今夜ヴァンパイアになる前に』という面白い本があります。その本にも「ヴァンパイアになったら自分の価値観そのものが変わってしまうから、『ヴァンパイアになったら自分はどうなるのか』は、ヴァンパイアになる前の価値観では分からない」といったことが書かれています。

例えば起業などもこれと似ていて、起業する前の価値観をもとにどれだけ計算したとしても、起業した後は前提となる価値観自体が変わっているからあまり当てにならない。

『理不尽仕事論』の最後のコラムにも「打算を置き去りにする」という話を書いていますが、損得という打算で考えるのをやめて、「どういう人生になるか知りたい」という好奇心で一歩を踏み出すことが、虚無感から脱出する鍵になります。（2回目に続く）

〈「海賊王という状態をKPIで言うと…」つまらなそうに目標を語る“虚無ルフィ”はなぜダメなのか？《組織で成功するリーダーの意外な条件》〉へ続く

（坂井風太）