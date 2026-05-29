〈「管理職になったら辛いよ」「タワマン住んだらペアローンが…」若い世代が虚無に陥る“3つの大きな原因”【人材育成のプロが解説】〉から続く

働く中で誰もが味わう「理不尽」を「理論」で明快に解き明かし、「なぜ働くのか？」という問いに徹底的に向き合ったビジネス書『理不尽仕事論 「クソが!!」と思った時に読む本』。

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本書の著者、組織開発や人材育成のプロフェッショナルである坂井風太さんが、YouTubeチャンネル『TBS CROSS DIG with Bloomberg』に登場。MCの竹下隆一郎さんとともに、生成AI時代に本当に求められるリーダーのあり方について議論します。

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つまらなそうに目標を語る「虚無ルフィ」

『TBS CROSS DIG』CCO・竹下隆一郎さん（以下、竹下） 今回のテーマは「今だけ・自分だけ思考を脱する方法」です。みなさんの会社や組織の中にも、自分のキャリアや目先の利益ばかりを考えているような利己主義的な人はいないでしょうか？

まずは、坂井さんがSNSで発信して大きな反響を呼んだ「虚無ルフィ」というキーワードから掘り下げていきたいと思います。

坂井風太さん（以下、坂井） 組織において「自分たちならばできそうだ」という感覚を生み出すものを「組織効力感」と呼びます。この組織効力感を作るのが明らかに上手いリーダーを観察していると、共通して「楽しそうに目標を語れる」という特徴があるんですね。



『TBS CROSS DIG with Bloomberg』より

そこで「虚無ルフィ」なのですが、漫画『ONE PIECE』のルフィは、笑顔で熱を込めながら「海賊王に俺はなる！」と言いますよね。本気でそう思っていることが分かります。「リーダーの真正性」や「感情伝染」といった言葉で語られますが、「これを成し遂げられたら嬉しいよね！」というリーダーのポジティブな感情はメンバーに感染していくし、逆につまらなそうに目標を語られると、「じゃあ目指さなくていいのでは？」と思われてしまう。

竹下 「俺、海賊王になりたいと思ってるんだよね。海賊王という状態をKPIで言うと……」（笑）。このルフィについてはどう思いますか？

坂井 数値や可視化されやすいものに置き換えることで、本来の熱量や目的そのものを濾過してしまっているということですよね。自分の気持ちが乗っていない目標に対してメンバーの気持ちを乗せることなんて、基本的には難しいんです。

竹下 なぜ「虚無ルフィ」が生まれるのでしょうか。

坂井 「本質的に事業や顧客に興味がないから」だと私は考えています。ただ、最初から自社の事業やサービスにものすごく興味を持っている人ばかりではないはずです。「漸進的使命感」という概念がありますが、使命感というものはだんだんと作られていくもの。

例えば、私の前職であるDeNAでも、新卒でゲーム事業部に配属された時点では「ゲームを全くやったことがない」という人もいました。それでもユーザーとしてゲームを触ってコミュニティに入ったり、ユーザーと向き合い接触して「こんなに喜んでいる人がいるんだ」と知ったりすることで、「これは大事だ」「意味がある」と感じられるようになる。最初から興味があったかどうかではなくて、最初に「ハマりにいく」ことを誠実にできるかどうかが、本当は勝負だと思います。

「冷笑の目」を持ちすぎるな

竹下 目標を熱く語れない理由には「照れ」もありますよね。麦わら帽子をかぶって、無邪気に「海賊王になる！」と言うには勇気が必要です。怖いからロジックで武装してしまうという側面もあるのではないでしょうか。

坂井 おっしゃる通りです。でも面白いのが、シンプルな目標を掲げている組織の方が伸びていることが多い。「業界の中で令和を代表する会社になる」という目標を語ると、「何それ？」という冷笑の対象になってしまうこともある。けれども、中の人たちが本気でそれを信じていれば、具体的な事業計画に落とし込めていたりする。自分の中に「冷笑の目」を持ちすぎない方がいいんです。自分の素直な感情や欲望、衝動を抑え込む必要はない。

よく考えたら、この「つまらなそうに海賊王を目指すルフィ」というのは、いろいろな人に「海賊王にはなれないから」と言われ続けた人なのかもしれません。そしてこのように言われてきた人は、同じように夢を描けずに人を呪い、連鎖していくのかもしれないですね。

「バトン感覚」が「今だけ・自分だけ」を防ぐ

竹下 「今だけ・自分だけ思考」を脱するための方法として、「己の肉体を超えた目標を立てよ」ということもおっしゃっています。ただ、人間には生存本能があるので、「今だけ・自分だけ」になってしまうものだと思うんですよね。

坂井 これはゆとりくん（株式会社yutori代表取締役社長・片石貴展さん）との対談からも着想を得ているのですが、未来のことを考えられる人というのは、共通して「過去のこと」を深く考えている人なんです。

以前、私の研修プログラムを導入してくださっている北海道大学の方が「北海道大学は、クラーク博士や新渡戸稲造先生といった先人たちが一生懸命に作り、大きくしてきた大学である。だからこそ、自分たちの代がその社会的意義や地域貢献のバトンを次の世代へ渡す」とおっしゃっていました。

また、ある民間企業では株価が低迷しているのにやる気を持って働いている50代の方がいて、理由を尋ねると「自分を30年間育ててくれた会社だし、尊敬する先輩たちが残してくれた事業のおかげで自分は給料をもらって家族を養うことができた。だからこのバトンを渡すことが自分の役割だと認識している」と。逆に、自分が受けている恩恵や渡されているバトンに無自覚になると、未来のことを考えなくなってしまうということです。

『チ。―地球の運動について―』という漫画も、自分の代で地動説を証明できずとも次世代に託していくという「己の肉体を超える」物語ですし、『ONE PIECE』の根底にあるのも「Dの意志」をめぐるバトンの物語ですよね。この「バトン感覚」が「今だけ・自分だけ思考」に抗うためには大切です。

（坂井風太）