1881年に創業した日本を代表する書店チェーン・三省堂書店が、創業の地である神保町に「神田神保町本店」をリニューアルオープンさせた。新たなビルは13階建てのうち書店フロアは1階から3階。それより上階にはテナントが入り、売り場面積は旧本店の7割、本の在庫数は約70万冊から約50万冊に減ったものの、オープン日から多くの客が押し寄せ、本店復活が待ちわびられていたことを証明。いまも店内は、若者から中高年まで幅広い世代で一日中賑わっている。





プロジェクトを主導したのは、三省堂書店社長の亀井崇雄氏（50）。その亀井社長が旗艦店の内装設計を託したのが、国内外の住宅を中心にキャリアを重ねてきた建築家の長谷川豪氏（48）だった。出版不況が叫ばれる中、都心の一等地で建て替えに踏み切った狙いから、本の町・神保町と書店の未来まで新本店の一角で語り合った。

【画像】独特なレイアウトに魅了される三省堂書店神田神保町本店の「みちびきの渦」

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“本と目が合う”

亀井 1階正面から売り場に入ると、本に360度囲まれて「こっちに来て、私を買って」とPRされるようです。こんな体験は他ではできないと思います。

私の一番のお勧めは、2・3階の壁面にある「探求の洞窟」（下の画像）。棚の前に立つと、ぐるりと三方、本に囲まれて圧倒されます。



壁際に作られた「探求の洞窟」。書斎のように囲まれた空間につい引き込まれる Ⓒ文藝春秋

長谷川 探求の洞窟には、文庫や新書、コミックを並べていますが、レーベルごとに分けているので、統一感のある背表紙が綺麗ですよね。大きな書店こそ、書斎のように本に没入できる小さな空間が必要だと思ったんです。

亀井 店舗全体では、本を平積みで陳列する「平台」を減らし、できるだけ本を棚に差して、たくさんの背表紙をじっくり見ながら本を選べる贅沢な空間作りをめざしました。

長谷川 開店後の反響で嬉しかったのは、「これだけ“本と目が合う”書店は初めて」と言ってもらえたことです。今回のコンセプトは「本のランドスケープを作る」こと。書棚のレイアウトや高さを調整して、一度にたくさんの本が目に飛びこんでくるようにしました。

リアル書店の強みを生かして

亀井 2階の「発見のさざ波」が好例ですね。通常の書店のように通路に直角に書棚を並べるのではなく、棚自体も斜めに設置し、端を丸くして見通しが良くなっている。

長谷川 隣のジャンルの書棚に意識がスライドするように設計しています。棚の真ん中をくり抜いた「没入キャビン」（下の画像）はベンチであるとともに、くり抜かれた穴の先に見える別のジャンルの本に興味をもつきっかけになればと考えました。

亀井 違う棚と言っても、完全に違うジャンルではなく、少し関連するくらいがミソですね。

長谷川 はい。売り場の中心から放射状に本棚が並ぶ3階の「みちびきの渦」（下の画像）も、ジャンルを横断する体験を考えながら棚を配置しました。実際に「気がついたら、興味のなかった棚の前に立っていた」という声も聞きました。

AIにパーソナライズされたネット書店のレコメンド機能は便利ですが、どんどん自分の世界が狭くなっていくような感覚がありますよね。「お前、これが好きなんだろ」と先回りされるのも癪に障る（笑）。この店では、書店でなければ出会えなかった「偶然の一冊」を自ら歩いて見つけてもらいたいです。リアル書店の強みは、本を手に取って中身もじっくり確認できること。新しいジャンルにどんどん足を伸ばしやすいはずです。

※本記事の全文（7000字）は、月刊文藝春秋のウェブメディア「文藝春秋PLUS」と「文藝春秋」2026年6月号に掲載されています（亀井崇雄×長谷川豪「三省堂書店と建築家が挑んだ 神田神保町本店『知の渓谷』」）。

（亀井 崇雄,長谷川 豪／文藝春秋 2026年6月号）