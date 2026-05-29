◇プロ野球セ･パ交流戦 ソフトバンク8-4巨人（5月28日、東京ドーム）

5回に2アウトから2失点し、1点差に詰め寄られた巨人の田中将大投手。なんとかイニングを終えるも、ベンチで悔しさをあらわにしました。

「2アウトからつながれて、そこはやっぱりもったいなかったなと思いますね。いいところも、もちろんありました。ただ、5回のあそこの場面で台無しにしてしまった。後ろの投手にしんどい場面でマウンドを渡すことになってしまったので、もっと早い段階で（相手の勢いを）切りたかった」

今季初の本拠地での試合。巨人ファンの声援に力をもらい、勝利するところを見せたいと意気込んでいただけに、悔しい敗戦となりました。次回登板に向けては「マウンドを降りるときに、ああいう形になったので、当然フラストレーションはたまるし、いい気持ちで、次の登板に向けていけるわけではないですが、いつもいうように前を向いて、自分の反省点、課題という部分を練習していくしかないですから、いい形で調整して、少しでもいい形で次のマウンドに上がれる準備をするだけです」と語りました。