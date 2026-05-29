真木よう子、過去に父親から“飛び蹴り” 家族秘話を明かし思わず「じゃあ私達のお父さんは懲役何年ですか!?」
俳優の真木よう子が29日までに、自身のインスタグラムを更新。過去に自身が語っていた父親とのエピソードについて「懲役何年ですか!?」と問いかけた。
【写真】これは大物になる…真木よう子が「母とはなんぞや…」と考えた、第2子に“足蹴”にされる衝撃カット
真木はインスタのストーリーに実弟とのYouTubeチャンネル「金森兄弟」で昨年5月にアップした動画のサムネイル画像を添えたが、その動画内では真木が、過去に約束を破ったことに激怒した父親に飛び蹴りされたというエピソードなどを冗談交じりに振り返っているという内容だった。
真木はこうした動画の内容を踏まえ「ちょっと待ってくださいよ」と自らツッコミ、「じゃあ私達のお父さんは懲役何年ですか!?」と記した。
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真木はインスタのストーリーに実弟とのYouTubeチャンネル「金森兄弟」で昨年5月にアップした動画のサムネイル画像を添えたが、その動画内では真木が、過去に約束を破ったことに激怒した父親に飛び蹴りされたというエピソードなどを冗談交じりに振り返っているという内容だった。
真木はこうした動画の内容を踏まえ「ちょっと待ってくださいよ」と自らツッコミ、「じゃあ私達のお父さんは懲役何年ですか!?」と記した。