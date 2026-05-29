●きょう29日(金)は日ざしとともに暑さ復活

●今週末も晴れて 一段と厳しい暑さ

●台風6号北上 来週火～水曜頃は県内でまとまった雨などが心配

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きのう28日(木)は、しつこく低い雲が残り続けた県内ですが、今朝にかけては次第に雲は少なくなってきました。きょう29日(金)は次第に大陸から進んでくる高気圧に覆われ、日中は日ざしタップリ…この日ざしとともに、最高気温が30度に迫ってくる所が多くなるなど、厳しい暑さも戻ってきます。





週末にかけても晴れて、厳しい暑さに一段と拍車がかかりそうです。熱中症などに十分気をつけて、無理のない生活など心掛けて頂きたいと思います。

また、この先の天気で心配なのが、日本のはるか南で発達しながら北上中の台風6号です。





このあとも北上を続け、来週月～火曜日頃、強い勢力で沖縄近海を通過し、その後、九州南岸から四国沖へと、さらに北上してくる見通しです。



来週の火～水曜日頃は県内も活発な雨雲が流れ込むなどの、台風の直接的な影響を受ける可能性があります。運用が開始された、レベル付きの新たな防災気象情報が、さっそく県内で出てくるかもしれません。今後の台風の動向に注意するとともに、大雨、強い風に対する心構えなども高めておきましょう。



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きょう29日(金)の県内は、北部では朝のうちは雲が目立ち、わずかに細かい雨が降る所もありますが、日中は各地とも日ざし十分。昼前以降は、洗濯物の外干しも特に問題はありません。





一方で日ざしが多くなることで、紫外線は非常に強くなります。外出の際は入念な日焼け対策等を心掛けましょう。





日ざしとともにハイペースで気温が上がっていきます。日本海側は海風が入ることで最高気温は25度前後にとどまりますが、内陸や瀬戸内側ほど30度に迫る所も多いでしょう。





5月最後の週末も引き続きシッカリ晴れて、山口市内の最高気温は32～33度くらい、と一段と体力消耗する暑さとなるでしょう。

来週は台風6号の動向に注意…火曜日、水曜日頃はまとまった雨、強い風などへの注意が必要になるおそれがあるため、防災への意識も高めておいてください。



（KRY山口放送 気象予報士 山本昇治）

