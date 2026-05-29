ＳＵＰＥＲ ＥＩＧＨＴの横山裕（４５）が、カンテレとテレビ西日本が共同制作するフジテレビ系ドラマ「今夜もシリアルキラーと待ち合わせ」（７月１日スタート。水曜、後１１・００）に主演することが２８日、分かった。「Ｇｏｏｄ！アフタヌーン」で連載中の人気漫画を実写化。連続殺人犯を駆逐するサスペンスで６度目の刑事役に挑む。

これまでも「ＯＮ 異常犯罪捜査官・藤堂比奈子」（１６年）や「絶対零度」シリーズ（１１〜２５年）で刑事を熱演。横山＝刑事のイメージが定着する中、今作ではルールより復讐を優先する型破りな生活安全課の一匹オオカミ・磯貝を演じる。足で稼ぐタイプの泥くさい人物で、革ジャンがトレードマークだけに「夏の撮影なので、そこだけが心配ですが、全力で挑みたい」と完走を誓った。

９８年４月に「ドンウォリー！」でドラマ初出演。グループの中で最も俳優歴が長く、存在感のある演技で高い評価を受けてきた。連ドラ主演は２３年のテレビ朝日系「帰ってきたぞよ！コタローは１人暮らし」以来、３年ぶり。フジテレビ系の連ドラは初主演となる。

バディ役を務めるのは関水渚（２７）。殺した人数が分かる“第六感”で磯貝を助けるヒナタを演じる。初共演の横山について「現場を引っ張ってくれる心強い存在」と信頼を置き、「チーム一丸となって頑張ります」と意気込んでいる。